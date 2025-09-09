https://ria.ru/20250909/tsurkova-2040807212.html

Премьер Ирака подтвердил освобождение россиянки Цурковой

Премьер Ирака подтвердил освобождение россиянки Цурковой - РИА Новости, 09.09.2025

Премьер Ирака подтвердил освобождение россиянки Цурковой

Премьер Ирака Мухаммед ас-Судани подтвердил освобождение гражданки РФ и Израиля Елизаветы Цурковой. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T23:56:00+03:00

2025-09-09T23:56:00+03:00

2025-09-09T23:56:00+03:00

в мире

ирак

россия

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018863156_0:0:474:267_1920x0_80_0_0_0ec165cd1b5cadaeb604ad00ca1373c8.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер Ирака Мухаммед ас-Судани подтвердил освобождение гражданки РФ и Израиля Елизаветы Цурковой. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об освобождении Цурковой, она, по его словам, находится в безопасности в американском посольстве в Ираке. "В результате масштабных усилий, предпринятых нашими службами безопасности в течение многих месяцев, мы объявляем об освобождении гражданки России Елизаветы Цурковой", - написал иракский премьер в соцсети X.

https://ria.ru/20250524/izrail-2018846909.html

ирак

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ирак, россия, израиль