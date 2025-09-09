Рейтинг@Mail.ru
Премьер Ирака подтвердил освобождение россиянки Цурковой
23:56 09.09.2025
Премьер Ирака подтвердил освобождение россиянки Цурковой
в мире
ирак
россия
израиль
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер Ирака Мухаммед ас-Судани подтвердил освобождение гражданки РФ и Израиля Елизаветы Цурковой. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об освобождении Цурковой, она, по его словам, находится в безопасности в американском посольстве в Ираке. "В результате масштабных усилий, предпринятых нашими службами безопасности в течение многих месяцев, мы объявляем об освобождении гражданки России Елизаветы Цурковой", - написал иракский премьер в соцсети X.
ирак
россия
израиль
в мире, ирак, россия, израиль
В мире, Ирак, Россия, Израиль
© Фото : соцсетиЕлизавета Цуркова
Елизавета Цуркова - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : соцсети
Елизавета Цуркова. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер Ирака Мухаммед ас-Судани подтвердил освобождение гражданки РФ и Израиля Елизаветы Цурковой.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об освобождении Цурковой, она, по его словам, находится в безопасности в американском посольстве в Ираке.
"В результате масштабных усилий, предпринятых нашими службами безопасности в течение многих месяцев, мы объявляем об освобождении гражданки России Елизаветы Цурковой", - написал иракский премьер в соцсети X.
Елизавета Цуркова, которую власти Израиля называли российско-израильской гражданкой — она признается в подрывной работе на израильские и американские спецслужбы, а также критикует действия Израиля в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
СМИ раскрыли подробности о российской гражданке, удерживаемой в Ираке
24 мая, 14:25
 
В миреИракРоссияИзраиль
 
 
