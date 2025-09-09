https://ria.ru/20250909/tsurkova-2040807212.html
Премьер Ирака подтвердил освобождение россиянки Цурковой
Премьер Ирака подтвердил освобождение россиянки Цурковой
Премьер Ирака Мухаммед ас-Судани подтвердил освобождение гражданки РФ и Израиля Елизаветы Цурковой. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер Ирака Мухаммед ас-Судани подтвердил освобождение гражданки РФ и Израиля Елизаветы Цурковой. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об освобождении Цурковой, она, по его словам, находится в безопасности в американском посольстве в Ираке. "В результате масштабных усилий, предпринятых нашими службами безопасности в течение многих месяцев, мы объявляем об освобождении гражданки России Елизаветы Цурковой", - написал иракский премьер в соцсети X.
