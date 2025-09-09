В РПЦ прокомментировали призыв священника жертвовать на храм
Кипшидзе: отчислениями на Церковь не купить Царство Небесное
Священнослужитель держит православный крест. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В России пожертвования на содержание храмов и духовенства – дело добровольное для общины храма, и нужно помнить, что отчислениями на Церковь не купить Царство Небесное, рассказал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя призыв одного из священников жертвовать десятую часть средств на храм.
Ранее клирик храма Казанской Божией Матери в Иркутске протоиерей Сергий Кульпинов призвал прихожан жертвовать десятую часть дохода на нужды храма, чтобы содержать как само здание, так и платить служащим там людям. По словам священника, он может устроиться на светскую работу и сам содержать себя и семью, однако в таком случае прихожанам нужно будет дать ему "возможность шесть дней в неделю работать" и не обращаться к нему как к священнику во все дни недели, кроме воскресенья и вечера субботы - даже со срочными просьбами. Он также напомнил, что правило платить десятину установлено Богом.
Правило десятины установлено в Ветхом Завете, оно предполагало периодические выплаты части от доходов (плодов, урожая, скота) на обеспечение служащих в храме, религиозные праздники и помощь нуждающимся.
"Пожертвования на Церковь в России исключительно добровольны. Конечно, кроме прихожан, некому содержать храм, священника и его семью. Это моральная обязанность верующего, который располагает средствами. Возможно, батюшка (протоиерей Сергий Кульпинов - ред.) попытался напомнить это в слишком навязчивой форме. И, разумеется, новозаветная Церковь никогда не устанавливала жестких требований по размеру пожертвований или их доли от дохода. Помним мы также и то, как Христос вменял в вину фарисеям то, что они считали, что отчислением десятины можно "купить" Царство Небесное", - сказал Кипшидзе.
Он подчеркнул, что вне зависимости от того, есть у человека деньги, или нет, он может прийти в храм и попросить о духовной, молитвенной помощи, ведь "Церковь не отказывает и нищим в своих Таинствах" - крещении, исповеди, причащении, венчании и так далее.
Священник рассказал, зачем нужно венчаться
27 апреля, 04:55