https://ria.ru/20250909/tserkov-2040724919.html

В РПЦ прокомментировали призыв священника жертвовать на храм

В РПЦ прокомментировали призыв священника жертвовать на храм - РИА Новости, 09.09.2025

В РПЦ прокомментировали призыв священника жертвовать на храм

В России пожертвования на содержание храмов и духовенства – дело добровольное для общины храма, и нужно помнить, что отчислениями на Церковь не купить Царство... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T16:49:00+03:00

2025-09-09T16:49:00+03:00

2025-09-09T16:49:00+03:00

религия

россия

иркутск

германия

вахтанг кипшидзе

московский патриархат

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027202511_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_853a722be4be2f87fe63dfafc65a764b.jpg

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В России пожертвования на содержание храмов и духовенства – дело добровольное для общины храма, и нужно помнить, что отчислениями на Церковь не купить Царство Небесное, рассказал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя призыв одного из священников жертвовать десятую часть средств на храм. Ранее клирик храма Казанской Божией Матери в Иркутске протоиерей Сергий Кульпинов призвал прихожан жертвовать десятую часть дохода на нужды храма, чтобы содержать как само здание, так и платить служащим там людям. По словам священника, он может устроиться на светскую работу и сам содержать себя и семью, однако в таком случае прихожанам нужно будет дать ему "возможность шесть дней в неделю работать" и не обращаться к нему как к священнику во все дни недели, кроме воскресенья и вечера субботы - даже со срочными просьбами. Он также напомнил, что правило платить десятину установлено Богом. Правило десятины установлено в Ветхом Завете, оно предполагало периодические выплаты части от доходов (плодов, урожая, скота) на обеспечение служащих в храме, религиозные праздники и помощь нуждающимся. Кипшидзе напомнил, что в некоторых государствах, например, в Германии, существует церковный налог, который собирает с граждан налоговая служба. "Пожертвования на Церковь в России исключительно добровольны. Конечно, кроме прихожан, некому содержать храм, священника и его семью. Это моральная обязанность верующего, который располагает средствами. Возможно, батюшка (протоиерей Сергий Кульпинов - ред.) попытался напомнить это в слишком навязчивой форме. И, разумеется, новозаветная Церковь никогда не устанавливала жестких требований по размеру пожертвований или их доли от дохода. Помним мы также и то, как Христос вменял в вину фарисеям то, что они считали, что отчислением десятины можно "купить" Царство Небесное", - сказал Кипшидзе. Он подчеркнул, что вне зависимости от того, есть у человека деньги, или нет, он может прийти в храм и попросить о духовной, молитвенной помощи, ведь "Церковь не отказывает и нищим в своих Таинствах" - крещении, исповеди, причащении, венчании и так далее.

https://ria.ru/20250330/proschenie-2008203768.html

https://ria.ru/20250427/venchanie-2013648135.html

россия

иркутск

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, иркутск, германия, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, русская православная церковь