В УПЦ призвали "декоммунизировать" главу госслужбы по этнополитике

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Председатель Синодального отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) "Церковь и культура" игуменья Серафима призвала украинский институт национальной памяти "декоммунизировать" главу госслужбы Украины по этнополитике и свободе слова Виктора Еленского, напомнив о том, что чиновник ранее работал в антирелигиозных структурах СССР, а также боролся с украинским национализмом, сообщил Союз православных журналистов. Закон о декоммунизации на Украине был принят в 2015 году. После этого власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. "Игуменья УПЦ призвала Институт нацпамяти декоммунизировать Еленского. В открытом письме игуменья обвинила чиновника в работе в антирелигиозных структурах СССР и борьбе с украинским национализмом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза православных журналистов. По информации союза, в своем письме игуменья призвала обратить внимание на нарушение законов о декоммунизации и деколонизации в деятельности нынешнего главы госэтнополитики. Она напомнила, что в 1981-1991 годах Еленский занимал ведущие позиции в антирелигиозных структурах УССР. "Не может коммунистический деятель, который упорно боролся с религией и "украинским буржуазным национализмом", определять нынешнюю украинскую политику, вопреки законодательным нормам и принципам государственного строительства в демократической Украине", - приводит Союз православных журналистов текст письма игуменьи. Еленский 2 сентября сообщил, что госслужба по этнополитике и свободе совести подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ, которую возглавляет предстоятель митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский). Перед этим госслужба Украины по этнополитике бездоказательно назвала каноническую УПЦ "аффилированной" с Русской православной церковью (РПЦ). Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.

