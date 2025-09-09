https://ria.ru/20250909/tserkov-2040567065.html
Архиепископ Гавриил рассказал об отношениях РПЦЗ и Московского патриархата
Архиепископ Гавриил рассказал об отношениях РПЦЗ и Московского патриархата
Архиепископ Гавриил рассказал об отношениях РПЦЗ и Московского патриархата
Русская зарубежная православная церковь (РПЦЗ) и Московский патриархат поддерживают очень хорошие отношения, у них нет поводов для разногласий, заявил РИА Новости архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил.
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Русская зарубежная православная церковь (РПЦЗ) и Московский патриархат поддерживают очень хорошие отношения, у них нет поводов для разногласий, заявил РИА Новости архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил. "У нас очень хорошие отношения, и они останутся такими", - сказал архиепископ. Он подчеркнул, что нет никаких поводов для разногласий между двумя ветвями единой Русской церкви. В мае 2007 года РПЦ и РПЦЗ подписали в Москве Акт о каноническом общении, который положил конец длившемуся долгие десятилетия разделению. Согласно этому документу, РПЦЗ является автономной частью в составе Московского патриархата.
