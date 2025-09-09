Рейтинг@Mail.ru
Архиепископ Гавриил рассказал об отношениях РПЦЗ и Московского патриархата
Религия
 
02:15 09.09.2025
Архиепископ Гавриил рассказал об отношениях РПЦЗ и Московского патриархата
Русская зарубежная православная церковь (РПЦЗ) и Московский патриархат поддерживают очень хорошие отношения, у них нет поводов для разногласий, заявил РИА...
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Русская зарубежная православная церковь (РПЦЗ) и Московский патриархат поддерживают очень хорошие отношения, у них нет поводов для разногласий, заявил РИА Новости архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил. "У нас очень хорошие отношения, и они останутся такими", - сказал архиепископ. Он подчеркнул, что нет никаких поводов для разногласий между двумя ветвями единой Русской церкви. В мае 2007 года РПЦ и РПЦЗ подписали в Москве Акт о каноническом общении, который положил конец длившемуся долгие десятилетия разделению. Согласно этому документу, РПЦЗ является автономной частью в составе Московского патриархата.
Архиепископ Гавриил рассказал об отношениях РПЦЗ и Московского патриархата

Архиепископ Гавриил: РПЦЗ и Московский патриархат поддерживают хорошие отношения

© Фото : St-Nicholas Russian Orthodox CathedralАрхиепископ Монреальский и Канадский Гавриил
Архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : St-Nicholas Russian Orthodox Cathedral
Архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Русская зарубежная православная церковь (РПЦЗ) и Московский патриархат поддерживают очень хорошие отношения, у них нет поводов для разногласий, заявил РИА Новости архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил.
"У нас очень хорошие отношения, и они останутся такими", - сказал архиепископ.
Он подчеркнул, что нет никаких поводов для разногласий между двумя ветвями единой Русской церкви.
В мае 2007 года РПЦ и РПЦЗ подписали в Москве Акт о каноническом общении, который положил конец длившемуся долгие десятилетия разделению. Согласно этому документу, РПЦЗ является автономной частью в составе Московского патриархата.
Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В РПЦ прокомментировали решение эстонского суда относительно ЭХПЦ
2 сентября, 15:59
 
РелигияМоскваМосковский ПатриархатРусская православная церковьРелигия
 
 
