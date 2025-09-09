https://ria.ru/20250909/tseny-2040800413.html

Российские маркетплейсы рассказали о ценах на iPhone 17

Российские маркетплейсы рассказали о ценах на iPhone 17

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Цены на Phone 17 на российских маркетплейсах начинаются от 91 тысячи рублей и доходят до 290 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службах "Яндекс Маркета", Ozon и CDEK.Shopping. Американская компания Apple во вторник представила линейку смартфонов iPhone 17 в рамках своей осенней презентации. "Сразу после старта продаж, с 19 сентября, сервис выкупит заказы в официальном магазине и доставит их своим пользователям. Стартовая цена iPhone 17 Pro - 137 536 рублей, iPhone 17 Pro Max - от 156 781 рублей, iPhone 17 - от 90 591 рублей, а iPhone Air - от 120 485 рублей. Цены указаны без учета таможенных пошлин. Также к заказу доступны Apple Watch Series 1, Apple Watch SE и наушники AirPods Pro", - отметили в CDEK.Shopping. "На более доступные модели iPhone 17 цены составят от 112 990 до 125 990 рублей, на iPhone 17 Pro - от 165 990 до 224 990 рублей. Стоимость iPhone 17 Pro Max будет варьироваться от 189 990 до 289 990 рублей. Ультратонкую новинку Apple iPhone Air можно купить в диапазоне 149 999 - 209 990 рублей", - отметили в Ozon. Компания прогнозирует, что одной из самых востребованных моделей станет Apple iPhone 17 Pro 256 ГБ. Так, Ozon планирует открыть предзаказ на новинки Apple через несколько часов после окончания презентации - пользователи получат свои устройства в начале октября. "Яндекс Маркет" открывает доступ к заказу новинок с 10 сентября. Получить смартфон пользователи смогут после 19 сентября любым удобным способом - например, в выбранном пункте выдачи заказов или курьером с доставкой по клику. Точные сроки зависят от продавца. "Стоимость смартфонов будет варьироваться в зависимости от модели, продавца и условий доставки. Так, цена на iPhone 17 составит от 110 000 рублей в зависимости от комплектации, а на iPhone Air - от 135 000 рублей. Стоимость iPhone 17 Pro составит от 143 000 рублей, а iPhone 17 Pro Max - от 152 000 рублей", - отметили в компании. В пресс-службе Wildberries агентству сообщили, что клиенты уже могут ознакомиться с более 1 100 карточек товара нового смартфона от разных продавцов на платформе - для предзаказа доступны все вариации iPhone, которые были представлены на презентации. Также для пользователей доступен предзаказ аксессуаров для новых устройств.

