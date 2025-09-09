https://ria.ru/20250909/trevoga-2040573972.html
В "Сириусе" отменили опасность атаки БПЛА
В "Сириусе" отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.09.2025
В "Сириусе" отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на федеральной территории "Сириус", сообщил глава администрации ФТ "Сириус" Дмитрий Плишкин в Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на федеральной территории "Сириус", сообщил глава администрации ФТ "Сириус" Дмитрий Плишкин в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 02.55 мск, она длилась около часа. "Отбой угрозы атаки. Вместе с тем прошу сохранять бдительность и быть готовыми вернуться в укрытие", - написал Плишкин.
