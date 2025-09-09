https://ria.ru/20250909/trevoga-2040567685.html
В Мордовии объявили опасность атаки беспилотников
В Мордовии объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 09.09.2025
В Мордовии объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Мордовии, сообщает правительство республики в Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T02:30:00+03:00
2025-09-09T02:30:00+03:00
2025-09-09T02:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_82acb2d1165550ca2a6fdaf72e48419c.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Мордовии, сообщает правительство республики в Telegram-канале. "Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия", - говорится в сообщении правительства региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_418d08225cc7e5292adce37a230220d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика мордовия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Мордовия
В Мордовии объявили опасность атаки беспилотников
На всей территории Республики Мордовия угрозу атаки беспилотников