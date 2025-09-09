https://ria.ru/20250909/tramp-2040806079.html

Трамп назвал удары Израиля по Катару несчастным случаем

ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем". "Я также переговорил с премьер-министром Нетаньяху после атаки. Премьер-министр сказал мне, что хочет заключить мир. Я верю, что этот несчастный случай может стать возможностью для мира", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он отметил, что "односторонние" бомбардировки Катара, который является союзником США, не способствуют достижению целей Израиля и Штатов. "Я также переговорил с эмиром и премьер-министром Катара и поблагодарил их за поддержку и дружбу с нашей страной. Я заверил их, что подобное больше не повторится на их земле. Я поручил госсекретарю Марко Рубио завершить разработку Соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с Катаром", - отметил Трамп.

