Трамп назвал удары Израиля по Катару несчастным случаем - 09.09.2025
23:42 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/tramp-2040806079.html
Трамп назвал удары Израиля по Катару несчастным случаем
Трамп назвал удары Израиля по Катару несчастным случаем
в мире
катар
сша
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
удар израиля по делегации хамас в дохе
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем". "Я также переговорил с премьер-министром Нетаньяху после атаки. Премьер-министр сказал мне, что хочет заключить мир. Я верю, что этот несчастный случай может стать возможностью для мира", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он отметил, что "односторонние" бомбардировки Катара, который является союзником США, не способствуют достижению целей Израиля и Штатов. "Я также переговорил с эмиром и премьер-министром Катара и поблагодарил их за поддержку и дружбу с нашей страной. Я заверил их, что подобное больше не повторится на их земле. Я поручил госсекретарю Марко Рубио завершить разработку Соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с Катаром", - отметил Трамп.
в мире, катар, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Катар, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
"Я также переговорил с премьер-министром Нетаньяху после атаки. Премьер-министр сказал мне, что хочет заключить мир. Я верю, что этот несчастный случай может стать возможностью для мира", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он отметил, что "односторонние" бомбардировки Катара, который является союзником США, не способствуют достижению целей Израиля и Штатов.
"Я также переговорил с эмиром и премьер-министром Катара и поблагодарил их за поддержку и дружбу с нашей страной. Я заверил их, что подобное больше не повторится на их земле. Я поручил госсекретарю Марко Рубио завершить разработку Соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с Катаром", - отметил Трамп.
