Трамп сообщил об освобождении "Катаиб Хезболлах" россиянки Цурковой

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что гражданка РФ и Израиля Елизавета Цуркова была освобождена "Катаиб Хезболлах" и в данный момент находится в безопасности в американском посольстве в Ираке."Я рад сообщить, что Елизавета Цуркова, студентка Принстонского университета, чья сестра является гражданской США, только была освобождена "Катаиб Хезболлах" и сейчас находится в безопасности в американском посольстве в Ираке", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

