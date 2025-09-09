https://ria.ru/20250909/tramp-2040805580.html
Трамп сообщил об освобождении "Катаиб Хезболлах" россиянки Цурковой
Трамп сообщил об освобождении "Катаиб Хезболлах" россиянки Цурковой - РИА Новости, 09.09.2025
Трамп сообщил об освобождении "Катаиб Хезболлах" россиянки Цурковой
Президент США Дональд Трамп заявил, что гражданка РФ и Израиля Елизавета Цуркова была освобождена "Катаиб Хезболлах" и в данный момент находится в безопасности... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T23:37:00+03:00
2025-09-09T23:37:00+03:00
2025-09-09T23:56:00+03:00
россия
хезболла
дональд трамп
израиль
в мире
сша
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018863156_0:0:474:267_1920x0_80_0_0_0ec165cd1b5cadaeb604ad00ca1373c8.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что гражданка РФ и Израиля Елизавета Цуркова была освобождена "Катаиб Хезболлах" и в данный момент находится в безопасности в американском посольстве в Ираке."Я рад сообщить, что Елизавета Цуркова, студентка Принстонского университета, чья сестра является гражданской США, только была освобождена "Катаиб Хезболлах" и сейчас находится в безопасности в американском посольстве в Ираке", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
https://ria.ru/20250524/izrail-2018846909.html
россия
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018863156_0:0:474:357_1920x0_80_0_0_16593df2e4986643ce1b52257398b95c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хезболла, дональд трамп, израиль, в мире, сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Россия, Хезболла, Дональд Трамп, Израиль, В мире, США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Трамп сообщил об освобождении "Катаиб Хезболлах" россиянки Цурковой
Трамп: "Катаиб Хезболлах" освободила гражданку России и Израиля Цуркову