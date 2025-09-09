https://ria.ru/20250909/tramp-2040804983.html
Трамп заявил, что решение об ударе по Катару принимал Нетаньяху
Трамп заявил, что решение об ударе по Катару принимал Нетаньяху - РИА Новости, 09.09.2025
Трамп заявил, что решение об ударе по Катару принимал Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение об ударе по Катару принимал не он, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T23:31:00+03:00
2025-09-09T23:31:00+03:00
2025-09-09T23:32:00+03:00
дональд трамп
катар
сша
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
в мире
удар израиля по делегации хамас в дохе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_6dfabda19c7b125234d28b66f126a2e5.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение об ударе по Катару принимал не он, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху."Это решение принял премьер-министр Нетаньяху, а не я", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность.
https://ria.ru/20250909/katar-2040793298.html
катар
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11f26c44090f0a6ef3fdad782e78ea7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, катар, сша, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, в мире, удар израиля по делегации хамас в дохе
Дональд Трамп, Катар, США, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, В мире, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Трамп заявил, что решение об ударе по Катару принимал Нетаньяху
Трамп заявил, что решение об ударе по Дохе принимал не он, а Нетаньяху