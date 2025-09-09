https://ria.ru/20250909/tramp-2040804983.html

Трамп заявил, что решение об ударе по Катару принимал Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение об ударе по Катару принимал не он, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение об ударе по Катару принимал не он, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху."Это решение принял премьер-министр Нетаньяху, а не я", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность.

