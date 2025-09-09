Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что решение об ударе по Катару принимал Нетаньяху
23:31 09.09.2025 (обновлено: 23:32 09.09.2025)
Трамп заявил, что решение об ударе по Катару принимал Нетаньяху
Трамп заявил, что решение об ударе по Катару принимал Нетаньяху
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение об ударе по Катару принимал не он, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху."Это решение принял премьер-министр Нетаньяху, а не я", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность.
Трамп заявил, что решение об ударе по Катару принимал Нетаньяху

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение об ударе по Катару принимал не он, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Это решение принял премьер-министр Нетаньяху, а не я", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Катаре заявили, что США не предупреждали об ударе по Дохе
Вчера, 21:33
 
