Трамп осудил израильские удары по Дохе, заявила канцелярия эмира Катара
22:33 09.09.2025 (обновлено: 22:53 09.09.2025)
Трамп осудил израильские удары по Дохе, заявила канцелярия эмира Катара
Президент США Дональд Трамп осудил удары Израиля по Дохе, сообщила канцелярия эмира Катара на своем сайте по итогам разговора монарха с хозяином Белого дома.
ДОХА, 9 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп осудил удары Израиля по Дохе, сообщила канцелярия эмира Катара на своем сайте по итогам разговора монарха с хозяином Белого дома.&quot;Президент США Дональд Трамп во время разговора с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани решительно осудил посягательство на суверенитет Катара, отметив, что дипломатических решений достаточно для урегулирования нерешенных проблем в регионе&quot;, — уточнили в ведомстве.Как указали в канцелярии, Трамп высоко оценил посреднические усилия эмира и Катара, подчеркнув "его важнейшую роль в достижении мира в регионе". Американский лидер также назвал Доху надежным стратегическим союзником Штатов и призвал Аль Тани продолжать посреднические усилия для достижения мира в секторе Газа.Перед этим пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп сожалеет об ударах Израиля по Катару. Она также заявила, что США заранее предупредили эмират о готовящейся атаке.При этом представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари в соцсети X опроверг сообщения, что Штаты предупреждали Доху о предстоящих ударах. По его словам, телефонный разговор между представителями двух стран происходил прямо в момент израильской атаки на столицу эмирата.Кроме того, по информации издания Jerusalem Post, Штаты одобрили удары ЦАХАЛ по лидерам палестинского движения ХАМАС в Катаре.Как сообщал МИД Катара, сегодня Тель-Авив ударил по жилым домам в Дохе, где проживали несколько членов политбюро ХАМАС. Как указывало израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ", Тель-Авив задействовал около 15 самолетов и сбросил более десяти боеприпасов на одну цель в Дохе.В ХАМАС заявили о гибели шести человек, включая сына лидера палестинского движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Также среди жертв атаки — сотрудник спецподразделения внутренней безопасности Катара, уточняли в МВД страны.Как уточнили в ХАМАС, Тель-Авив нанес удар по их делегации во время переговоров. Один из руководителей движения сообщил телеканалу Al Jazeera, что нападение произошло во время обсуждения предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.МИД Катара раскритиковал действия Тель-Авива. В ведомстве подчеркнули, что при ударе по жилым домам Израиль поставил под угрозу жизнь подданных эмирата и иностранных резидентов. Министерство добавило, что Катар не намерен мириться с такими шагами Тель-Авива, которые подрывают безопасность страны и региона, а также направлены против суверенитета эмирата.
Трамп осудил израильские удары по Дохе, заявила канцелярия эмира Катара

Канцелярия эмира Катара: Трамп решительно осудил удары ЦАХАЛ по Дохе

ДОХА, 9 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп осудил удары Израиля по Дохе, сообщила канцелярия эмира Катара на своем сайте по итогам разговора монарха с хозяином Белого дома.
"Президент США Дональд Трамп во время разговора с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани решительно осудил посягательство на суверенитет Катара, отметив, что дипломатических решений достаточно для урегулирования нерешенных проблем в регионе", — уточнили в ведомстве.

Как указали в канцелярии, Трамп высоко оценил посреднические усилия эмира и Катара, подчеркнув "его важнейшую роль в достижении мира в регионе". Американский лидер также назвал Доху надежным стратегическим союзником Штатов и призвал Аль Тани продолжать посреднические усилия для достижения мира в секторе Газа.
Перед этим пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп сожалеет об ударах Израиля по Катару. Она также заявила, что США заранее предупредили эмират о готовящейся атаке.
При этом представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари в соцсети X опроверг сообщения, что Штаты предупреждали Доху о предстоящих ударах. По его словам, телефонный разговор между представителями двух стран происходил прямо в момент израильской атаки на столицу эмирата.
Кроме того, по информации издания Jerusalem Post, Штаты одобрили удары ЦАХАЛ по лидерам палестинского движения ХАМАС в Катаре.
Как сообщал МИД Катара, сегодня Тель-Авив ударил по жилым домам в Дохе, где проживали несколько членов политбюро ХАМАС. Как указывало израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ", Тель-Авив задействовал около 15 самолетов и сбросил более десяти боеприпасов на одну цель в Дохе.
В ХАМАС заявили о гибели шести человек, включая сына лидера палестинского движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Также среди жертв атаки — сотрудник спецподразделения внутренней безопасности Катара, уточняли в МВД страны.
Как уточнили в ХАМАС, Тель-Авив нанес удар по их делегации во время переговоров. Один из руководителей движения сообщил телеканалу Al Jazeera, что нападение произошло во время обсуждения предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.
МИД Катара раскритиковал действия Тель-Авива. В ведомстве подчеркнули, что при ударе по жилым домам Израиль поставил под угрозу жизнь подданных эмирата и иностранных резидентов. Министерство добавило, что Катар не намерен мириться с такими шагами Тель-Авива, которые подрывают безопасность страны и региона, а также направлены против суверенитета эмирата.
