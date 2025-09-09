https://ria.ru/20250909/tramp-2040798488.html

Трамп осудил израильские удары по Дохе, заявила канцелярия эмира Катара

Трамп осудил израильские удары по Дохе, заявила канцелярия эмира Катара - РИА Новости, 09.09.2025

Трамп осудил израильские удары по Дохе, заявила канцелярия эмира Катара

Президент США Дональд Трамп осудил удары Израиля по Дохе, сообщила канцелярия эмира Катара на своем сайте по итогам разговора монарха с хозяином Белого дома. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T22:33:00+03:00

2025-09-09T22:33:00+03:00

2025-09-09T22:53:00+03:00

в мире

доха

катар

удар израиля по делегации хамас в дохе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_f936bdc9da26c4509c4a944d6a18ce8a.jpg

ДОХА, 9 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп осудил удары Израиля по Дохе, сообщила канцелярия эмира Катара на своем сайте по итогам разговора монарха с хозяином Белого дома."Президент США Дональд Трамп во время разговора с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани решительно осудил посягательство на суверенитет Катара, отметив, что дипломатических решений достаточно для урегулирования нерешенных проблем в регионе", — уточнили в ведомстве.Как указали в канцелярии, Трамп высоко оценил посреднические усилия эмира и Катара, подчеркнув "его важнейшую роль в достижении мира в регионе". Американский лидер также назвал Доху надежным стратегическим союзником Штатов и призвал Аль Тани продолжать посреднические усилия для достижения мира в секторе Газа.Перед этим пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп сожалеет об ударах Израиля по Катару. Она также заявила, что США заранее предупредили эмират о готовящейся атаке.При этом представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари в соцсети X опроверг сообщения, что Штаты предупреждали Доху о предстоящих ударах. По его словам, телефонный разговор между представителями двух стран происходил прямо в момент израильской атаки на столицу эмирата.Кроме того, по информации издания Jerusalem Post, Штаты одобрили удары ЦАХАЛ по лидерам палестинского движения ХАМАС в Катаре.Как сообщал МИД Катара, сегодня Тель-Авив ударил по жилым домам в Дохе, где проживали несколько членов политбюро ХАМАС. Как указывало израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ", Тель-Авив задействовал около 15 самолетов и сбросил более десяти боеприпасов на одну цель в Дохе.В ХАМАС заявили о гибели шести человек, включая сына лидера палестинского движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Также среди жертв атаки — сотрудник спецподразделения внутренней безопасности Катара, уточняли в МВД страны.Как уточнили в ХАМАС, Тель-Авив нанес удар по их делегации во время переговоров. Один из руководителей движения сообщил телеканалу Al Jazeera, что нападение произошло во время обсуждения предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.МИД Катара раскритиковал действия Тель-Авива. В ведомстве подчеркнули, что при ударе по жилым домам Израиль поставил под угрозу жизнь подданных эмирата и иностранных резидентов. Министерство добавило, что Катар не намерен мириться с такими шагами Тель-Авива, которые подрывают безопасность страны и региона, а также направлены против суверенитета эмирата.

https://ria.ru/20250909/katar-2040792337.html

https://ria.ru/20250909/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250909/katar-2040793298.html

доха

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, доха, катар, удар израиля по делегации хамас в дохе