Трамп поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
22:25 09.09.2025
Трамп поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Дохе
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани после израильских ударов по Дохе, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент Трамп также поговорил с премьер-министром Нетаньяху... Президент также поговорил с эмиром и премьер-министром Катара и поблагодарил их за поддержку и дружбу с нашей страной. Он заверил их, что подобное больше не повторится на их территории", - сказала Левитт журналистам.
Трамп поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Дохе

ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани после израильских ударов по Дохе, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент Трамп также поговорил с премьер-министром Нетаньяху... Президент также поговорил с эмиром и премьер-министром Катара и поблагодарил их за поддержку и дружбу с нашей страной. Он заверил их, что подобное больше не повторится на их территории", - сказала Левитт журналистам.
В Катаре заявили, что США не предупреждали об ударе по Дохе
В Катаре заявили, что США не предупреждали об ударе по Дохе
Вчера, 21:33
 
В миреКатарСШАИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуУдар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
 
 
