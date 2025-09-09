https://ria.ru/20250909/tramp-2040798009.html
Трамп поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Дохе
Трамп поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
Трамп поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Дохе
Президент США Дональд Трамп поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани после израильских ударов по...
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани после израильских ударов по Дохе, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент Трамп также поговорил с премьер-министром Нетаньяху... Президент также поговорил с эмиром и премьер-министром Катара и поблагодарил их за поддержку и дружбу с нашей страной. Он заверил их, что подобное больше не повторится на их территории", - сказала Левитт журналистам.
Трамп поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Дохе
