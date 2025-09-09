Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что удар Израиля по Дохе может открыть возможности для мира - РИА Новости, 09.09.2025
21:06 09.09.2025
Трамп считает, что удар Израиля по Дохе может открыть возможности для мира
в мире
сша
доха
ближний восток
дональд трамп
удар израиля по делегации хамас в дохе
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что израильский удар по Дохе может открыть возможность для установления мира на Ближнем Востоке, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент Трамп считает, что этот печальный инцидент может стать возможностью для установления мира", - сказала Левитт журналистам.
сша
доха
ближний восток
в мире, сша, доха, ближний восток, дональд трамп, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, США, Доха, Ближний Восток, Дональд Трамп, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что израильский удар по Дохе может открыть возможность для установления мира на Ближнем Востоке, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент Трамп считает, что этот печальный инцидент может стать возможностью для установления мира", - сказала Левитт журналистам.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
При израильской атаке погиб сотрудник внутренних сил безопасности Катара
В миреСШАДохаБлижний ВостокДональд ТрампУдар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
 
 
