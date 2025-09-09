https://ria.ru/20250909/tramp-2040790167.html
Трамп считает, что удар Израиля по Дохе может открыть возможности для мира
Трамп считает, что удар Израиля по Дохе может открыть возможности для мира
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что израильский удар по Дохе может открыть возможность для установления мира на Ближнем Востоке, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент Трамп считает, что этот печальный инцидент может стать возможностью для установления мира", - сказала Левитт журналистам.
Трамп считает, что удар Израиля по Дохе может открыть возможности для мира
