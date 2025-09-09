Рейтинг@Mail.ru
Трамп обвинил Россию в оттягивании решения по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:04 09.09.2025 (обновлено: 20:14 09.09.2025)
Трамп обвинил Россию в оттягивании решения по Украине
Трамп обвинил Россию в оттягивании решения по Украине - РИА Новости, 09.09.2025
Трамп обвинил Россию в оттягивании решения по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы затягивает процесс принятия решения по конфликту на Украине. РИА Новости, 09.09.2025
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы затягивает процесс принятия решения по конфликту на Украине."Кажется, что каждый раз, когда я думаю, что мы близки к этому, он (президент РФ Владимир Путин - ред.) берет и сбрасывает ещё одну бомбу на кого-то — и это совершенно недопустимо", — сказал Трамп в интервью с радиоведущим Стивом Розенбергом.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Трамп обвинил Россию в оттягивании решения по Украине

Трамп обвинил Россию в оттягивании решения по заключению мира на Украине

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы затягивает процесс принятия решения по конфликту на Украине.
"Кажется, что каждый раз, когда я думаю, что мы близки к этому, он (президент РФ Владимир Путин - ред.) берет и сбрасывает ещё одну бомбу на кого-то — и это совершенно недопустимо", — сказал Трамп в интервью с радиоведущим Стивом Розенбергом.
Войска НАТО на Украине не понадобятся: США нащупали слабое место России
7 сентября, 08:00
Войска НАТО на Украине не понадобятся: США нащупали слабое место России
7 сентября, 08:00
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
"Рано или поздно": в США сделали громкое заявление из-за событий в зоне СВО
Вчера, 17:19
"Рано или поздно": в США сделали громкое заявление из-за событий в зоне СВО
Вчера, 17:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинСШАВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
