Трамп: решение конфликта на Украине осложнилось из-за Путина и Зеленского
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:50 09.09.2025 (обновлено: 20:13 09.09.2025)
Трамп: решение конфликта на Украине осложнилось из-за Путина и Зеленского
Трамп: решение конфликта на Украине осложнилось из-за Путина и Зеленского - РИА Новости, 09.09.2025
Трамп: решение конфликта на Украине осложнилось из-за Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение конфликта на Украине казалось ему "самым простым" из всех, однако ситуация осложнилась из-за "взаимной вражды"... РИА Новости, 09.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение конфликта на Украине казалось ему "самым простым" из всех, однако ситуация осложнилась из-за "взаимной вражды" на уровне лидеров стран."Я говорил: этот конфликт должен стать самым простым из всех, поскольку я прекрасно лажу с (президентом РФ) Владимиром Путиным… Однако ситуация сложна, поскольку между ним и Владимиром Зеленским много ненависти, очень много", - сказал американский лидер в интервью радиостанции WABC.По словам Трампа, он по-прежнему решительно настроен на то, чтобы добиться урегулирования украинского конфликта. "Мы его завершим", - подчеркнул хозяин Белого дома.
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Трамп: решение конфликта на Украине осложнилось из-за Путина и Зеленского

Трамп: решение конфликта на Украине осложнилось из-за вражды Путина и Зеленского

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение конфликта на Украине казалось ему "самым простым" из всех, однако ситуация осложнилась из-за "взаимной вражды" на уровне лидеров стран.
"Я говорил: этот конфликт должен стать самым простым из всех, поскольку я прекрасно лажу с (президентом РФ) Владимиром Путиным… Однако ситуация сложна, поскольку между ним и Владимиром Зеленским много ненависти, очень много", - сказал американский лидер в интервью радиостанции WABC.
По словам Трампа, он по-прежнему решительно настроен на то, чтобы добиться урегулирования украинского конфликта. "Мы его завершим", - подчеркнул хозяин Белого дома.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
