https://ria.ru/20250909/tramp-2040776661.html
Трамп: решение конфликта на Украине осложнилось из-за Путина и Зеленского
Трамп: решение конфликта на Украине осложнилось из-за Путина и Зеленского - РИА Новости, 09.09.2025
Трамп: решение конфликта на Украине осложнилось из-за Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение конфликта на Украине казалось ему "самым простым" из всех, однако ситуация осложнилась из-за "взаимной вражды"... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T19:50:00+03:00
2025-09-09T19:50:00+03:00
2025-09-09T20:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_f936bdc9da26c4509c4a944d6a18ce8a.jpg
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение конфликта на Украине казалось ему "самым простым" из всех, однако ситуация осложнилась из-за "взаимной вражды" на уровне лидеров стран."Я говорил: этот конфликт должен стать самым простым из всех, поскольку я прекрасно лажу с (президентом РФ) Владимиром Путиным… Однако ситуация сложна, поскольку между ним и Владимиром Зеленским много ненависти, очень много", - сказал американский лидер в интервью радиостанции WABC.По словам Трампа, он по-прежнему решительно настроен на то, чтобы добиться урегулирования украинского конфликта. "Мы его завершим", - подчеркнул хозяин Белого дома.
https://ria.ru/20250908/ssha-2040293513.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514738_137:0:2360:1667_1920x0_80_0_0_1776d0edcd36a91441ab3db1d9aa182c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Трамп: решение конфликта на Украине осложнилось из-за Путина и Зеленского
Трамп: решение конфликта на Украине осложнилось из-за вражды Путина и Зеленского