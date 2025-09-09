https://ria.ru/20250909/tramp-2040776661.html

Трамп: решение конфликта на Украине осложнилось из-за Путина и Зеленского

специальная военная операция на украине

ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение конфликта на Украине казалось ему "самым простым" из всех, однако ситуация осложнилась из-за "взаимной вражды" на уровне лидеров стран."Я говорил: этот конфликт должен стать самым простым из всех, поскольку я прекрасно лажу с (президентом РФ) Владимиром Путиным… Однако ситуация сложна, поскольку между ним и Владимиром Зеленским много ненависти, очень много", - сказал американский лидер в интервью радиостанции WABC.По словам Трампа, он по-прежнему решительно настроен на то, чтобы добиться урегулирования украинского конфликта. "Мы его завершим", - подчеркнул хозяин Белого дома.

