Трамп призвал к безжалостным мерам после убийства украинской беженки в США - РИА Новости, 09.09.2025
19:18 09.09.2025
Трамп призвал к безжалостным мерам после убийства украинской беженки в США
в мире
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал к "безжалостным" мерами против преступности на фоне сообщений об убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой. "Она была зверски убита обезумевшим монстром, который разгуливал на свободе после 14 предыдущих арестов. Мы не можем позволить порочному преступному элементу — жестоким рецидивистам — продолжать сеять разрушения и смерть по всей нашей стране. Мы должны отвечать силой и мощью. Мы должны быть такими же безжалостными, как и они", - заявил Трамп в видеообращении в соцсети X.
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал к "безжалостным" мерами против преступности на фоне сообщений об убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой.
"Она была зверски убита обезумевшим монстром, который разгуливал на свободе после 14 предыдущих арестов. Мы не можем позволить порочному преступному элементу — жестоким рецидивистам — продолжать сеять разрушения и смерть по всей нашей стране. Мы должны отвечать силой и мощью. Мы должны быть такими же безжалостными, как и они", - заявил Трамп в видеообращении в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Трамп выразил соболезнования семье убитой украинской беженки
8 сентября, 23:47
 
В мире США Дональд Трамп
 
 
