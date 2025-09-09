https://ria.ru/20250909/tramp-2040770557.html

Трамп призвал к безжалостным мерам после убийства украинской беженки в США

Президент США Дональд Трамп призвал к "безжалостным" мерами против преступности на фоне сообщений об убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой. РИА Новости, 09.09.2025

в мире

сша

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал к "безжалостным" мерами против преступности на фоне сообщений об убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой. "Она была зверски убита обезумевшим монстром, который разгуливал на свободе после 14 предыдущих арестов. Мы не можем позволить порочному преступному элементу — жестоким рецидивистам — продолжать сеять разрушения и смерть по всей нашей стране. Мы должны отвечать силой и мощью. Мы должны быть такими же безжалостными, как и они", - заявил Трамп в видеообращении в соцсети X.

2025

