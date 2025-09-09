Рейтинг@Mail.ru
08:00 09.09.2025
Протоиерей Ткаченко: 1 октября во всех храмах РПЦ помолятся о больных детях
Протоиерей Ткаченко: 1 октября во всех храмах РПЦ помолятся о больных детях
– Отец Александр, как появилась идея дня молитвы за тяжелобольных детей?
– Когда родителям озвучивают диагноз ребенка, это один из самых сложных моментов, когда семье очень нужна поддержка. Естественно, за духовной поддержкой мы все идем в храм. Неспроста ведь духовная помощь всегда была и есть – неотъемлемая часть паллиативной помощи. Мысль о том, что всероссийская молитва за детей и их родителей была бы проявлением такой поддержки со стороны Русской православной церкви, жила со мной еще со времен работы в Санкт-Петербургском детском хосписе. Почти год назад я поделился этой мечтой со святейшим патриархом.
– О чем тогда шел с ним разговор?
– Мы тогда поговорили об иконах, в которых родители увидели бы не только близкий для себя образ, но и надежду, которая очень нужна в сложные моменты жизни. Почти все это время я искал такой образ. И совершенно неожиданно, когда просматривал фотографии подопечных фонда "Круг добра" для годового отчета, я ясно увидел удивительное сходство фотографии мамы двух наших ребят с тяжелейшим заболеванием и иконы "Целительница".
– В чем вы нашли это сходство?
– Это неуловимое движение рук, наклон головы, положение матери у постели тяжелобольного ребенка. Когда показал икону своим ближайшим сотрудникам, все были поражены сходством иконы, написанной в XVIII веке, и современных фотографий наших мам детей, получающих поддержку фонда "Круг добра". "Целительница" – это небольшая, но изумительной красоты икона, и это – образ близкий и понятный каждой матери. После этого поговорил с матушкой Ксенией, игуменьей Алексеевского монастыря, где находится чудотворный список этой иконы.
– Когда вы обратились к святейшему патриарху с просьбой об установлении дня иконы "Целительница" для молитвы о тяжелобольных детях?
– На аудиенции у святейшего патриарха 16 июля я обратился уже с просьбой благословить на установление сугубой молитвы о тяжелобольных детях и их родителях в день почитания этой иконы, 1 октября. Матушка Ксения со своей стороны меня очень поддержала. Когда пришла резолюция на нашу просьбу святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, это стало для всех, кто был причастен, настоящим чудом. По всей России 1 октября православные будут молиться о тяжелобольных детях и об их родителях.
– Возможно, теперь можно говорить об особом отношении "Круга добра" к этой иконе?
– Случилось и то, на что я не смел надеяться: мы получили благословение святейшего патриарха почитать икону Божией Матери "Целительница", находящуюся в Алексеевском ставропигиальном женском монастыре города Москвы, покровительницей фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра".
Протоиерей Ткаченко: 1 октября во всех храмах РПЦ помолятся о больных детях

Председатель правления фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко
Председатель правления фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко . Архивное фото
Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" сообщил о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил установить 1 октября день молитвы об исцелении детей с тяжелыми заболеваниями в праздник чудотворной иконы Божией Матери "Целительница". Одна из главных святынь Алексеевского ставропигиального женского монастыря в Москве, эта икона, изображающая исцеляющую больного юношу Богородицу, известна и почитаема с XVIII века. В преддверии праздника председатель правления фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко рассказал в интервью РИА Новости о возникновении идеи особого молитвенного дня и о том, как выбор пал именно на эту чудотворную икону.
– Отец Александр, как появилась идея дня молитвы за тяжелобольных детей?
– Когда родителям озвучивают диагноз ребенка, это один из самых сложных моментов, когда семье очень нужна поддержка. Естественно, за духовной поддержкой мы все идем в храм. Неспроста ведь духовная помощь всегда была и есть – неотъемлемая часть паллиативной помощи. Мысль о том, что всероссийская молитва за детей и их родителей была бы проявлением такой поддержки со стороны Русской православной церкви, жила со мной еще со времен работы в Санкт-Петербургском детском хосписе. Почти год назад я поделился этой мечтой со святейшим патриархом.
– О чем тогда шел с ним разговор?
– Мы тогда поговорили об иконах, в которых родители увидели бы не только близкий для себя образ, но и надежду, которая очень нужна в сложные моменты жизни. Почти все это время я искал такой образ. И совершенно неожиданно, когда просматривал фотографии подопечных фонда "Круг добра" для годового отчета, я ясно увидел удивительное сходство фотографии мамы двух наших ребят с тяжелейшим заболеванием и иконы "Целительница".
– В чем вы нашли это сходство?
– Это неуловимое движение рук, наклон головы, положение матери у постели тяжелобольного ребенка. Когда показал икону своим ближайшим сотрудникам, все были поражены сходством иконы, написанной в XVIII веке, и современных фотографий наших мам детей, получающих поддержку фонда "Круг добра". "Целительница" – это небольшая, но изумительной красоты икона, и это – образ близкий и понятный каждой матери. После этого поговорил с матушкой Ксенией, игуменьей Алексеевского монастыря, где находится чудотворный список этой иконы.
– Когда вы обратились к святейшему патриарху с просьбой об установлении дня иконы "Целительница" для молитвы о тяжелобольных детях?
– На аудиенции у святейшего патриарха 16 июля я обратился уже с просьбой благословить на установление сугубой молитвы о тяжелобольных детях и их родителях в день почитания этой иконы, 1 октября. Матушка Ксения со своей стороны меня очень поддержала. Когда пришла резолюция на нашу просьбу святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, это стало для всех, кто был причастен, настоящим чудом. По всей России 1 октября православные будут молиться о тяжелобольных детях и об их родителях.
– Возможно, теперь можно говорить об особом отношении "Круга добра" к этой иконе?
– Случилось и то, на что я не смел надеяться: мы получили благословение святейшего патриарха почитать икону Божией Матери "Целительница", находящуюся в Алексеевском ставропигиальном женском монастыре города Москвы, покровительницей фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра".
