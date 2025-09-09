https://ria.ru/20250909/tkachenko-2040439439.html

Протоиерей Ткаченко: 1 октября во всех храмах РПЦ помолятся о больных детях

Протоиерей Ткаченко: 1 октября во всех храмах РПЦ помолятся о больных детях - РИА Новости, 09.09.2025

Протоиерей Ткаченко: 1 октября во всех храмах РПЦ помолятся о больных детях

Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" сообщил о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T08:00:00+03:00

2025-09-09T08:00:00+03:00

2025-09-09T09:04:00+03:00

интервью

религия

православие

россия

александр ткаченко (протоиерей)

русская православная церковь

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929975099_16:0:3616:2025_1920x0_80_0_0_38c2a51bbff7cb007143cdb8f9134198.jpg

Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" сообщил о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил установить 1 октября день молитвы об исцелении детей с тяжелыми заболеваниями в праздник чудотворной иконы Божией Матери "Целительница". Одна из главных святынь Алексеевского ставропигиального женского монастыря в Москве, эта икона, изображающая исцеляющую больного юношу Богородицу, известна и почитаема с XVIII века. В преддверии праздника председатель правления фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко рассказал в интервью РИА Новости о возникновении идеи особого молитвенного дня и о том, как выбор пал именно на эту чудотворную икону.– Отец Александр, как появилась идея дня молитвы за тяжелобольных детей?– Когда родителям озвучивают диагноз ребенка, это один из самых сложных моментов, когда семье очень нужна поддержка. Естественно, за духовной поддержкой мы все идем в храм. Неспроста ведь духовная помощь всегда была и есть – неотъемлемая часть паллиативной помощи. Мысль о том, что всероссийская молитва за детей и их родителей была бы проявлением такой поддержки со стороны Русской православной церкви, жила со мной еще со времен работы в Санкт-Петербургском детском хосписе. Почти год назад я поделился этой мечтой со святейшим патриархом.– О чем тогда шел с ним разговор?– Мы тогда поговорили об иконах, в которых родители увидели бы не только близкий для себя образ, но и надежду, которая очень нужна в сложные моменты жизни. Почти все это время я искал такой образ. И совершенно неожиданно, когда просматривал фотографии подопечных фонда "Круг добра" для годового отчета, я ясно увидел удивительное сходство фотографии мамы двух наших ребят с тяжелейшим заболеванием и иконы "Целительница".– В чем вы нашли это сходство?– Это неуловимое движение рук, наклон головы, положение матери у постели тяжелобольного ребенка. Когда показал икону своим ближайшим сотрудникам, все были поражены сходством иконы, написанной в XVIII веке, и современных фотографий наших мам детей, получающих поддержку фонда "Круг добра". "Целительница" – это небольшая, но изумительной красоты икона, и это – образ близкий и понятный каждой матери. После этого поговорил с матушкой Ксенией, игуменьей Алексеевского монастыря, где находится чудотворный список этой иконы.– Когда вы обратились к святейшему патриарху с просьбой об установлении дня иконы "Целительница" для молитвы о тяжелобольных детях?– На аудиенции у святейшего патриарха 16 июля я обратился уже с просьбой благословить на установление сугубой молитвы о тяжелобольных детях и их родителях в день почитания этой иконы, 1 октября. Матушка Ксения со своей стороны меня очень поддержала. Когда пришла резолюция на нашу просьбу святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, это стало для всех, кто был причастен, настоящим чудом. По всей России 1 октября православные будут молиться о тяжелобольных детях и об их родителях.– Возможно, теперь можно говорить об особом отношении "Круга добра" к этой иконе?– Случилось и то, на что я не смел надеяться: мы получили благословение святейшего патриарха почитать икону Божией Матери "Целительница", находящуюся в Алексеевском ставропигиальном женском монастыре города Москвы, покровительницей фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра".

https://ria.ru/20250907/khod-2040282028.html

https://ria.ru/20250820/episkop-2036434160.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, религия, православие, россия, александр ткаченко (протоиерей), русская православная церковь