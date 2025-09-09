Умерла почетный профессор филфака МГУ Аза Тахо-Годи

Рейтинг@Mail.ru
14:18 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Почетный профессор филологического факультета Московского государственного университета Аза Тахо-Годи скончалась в возрасте 102 лет, не дожив менее двух месяцев до 103-го дня рождения, сообщается на сайте факультета. "Аза Алибековна Тахо-Годи, почетный профессор МГУ, скончалась 8 сентября 2025 года за семь недель до своего 103-го дня рождения", - говорится в сообщении. Тахо-Годи - выдающийся ученый, филолог-классик, доктор филологических наук, профессор кафедры классической филологии, крупнейший исследователь античной литературы и античной философии.
© Public domainАза Тахо-Годи
Аза Тахо-Годи . Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Почетный профессор филологического факультета Московского государственного университета Аза Тахо-Годи скончалась в возрасте 102 лет, не дожив менее двух месяцев до 103-го дня рождения, сообщается на сайте факультета.
"Аза Алибековна Тахо-Годи, почетный профессор МГУ, скончалась 8 сентября 2025 года за семь недель до своего 103-го дня рождения", - говорится в сообщении.
Тахо-Годи - выдающийся ученый, филолог-классик, доктор филологических наук, профессор кафедры классической филологии, крупнейший исследователь античной литературы и античной философии.
 
