Умерла почетный профессор филфака МГУ Аза Тахо-Годи
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Почетный профессор филологического факультета Московского государственного университета Аза Тахо-Годи скончалась в возрасте 102 лет, не дожив менее двух месяцев до 103-го дня рождения, сообщается на сайте факультета. "Аза Алибековна Тахо-Годи, почетный профессор МГУ, скончалась 8 сентября 2025 года за семь недель до своего 103-го дня рождения", - говорится в сообщении. Тахо-Годи - выдающийся ученый, филолог-классик, доктор филологических наук, профессор кафедры классической филологии, крупнейший исследователь античной литературы и античной философии.
