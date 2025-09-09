Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьера Таиланда Таксина Чинавата приговорили к тюремному заключению - РИА Новости, 09.09.2025
07:34 09.09.2025 (обновлено: 12:28 09.09.2025)
Экс-премьера Таиланда Таксина Чинавата приговорили к тюремному заключению
Экс-премьера Таиланда Таксина Чинавата приговорили к тюремному заключению - РИА Новости, 09.09.2025
Экс-премьера Таиланда Таксина Чинавата приговорили к тюремному заключению
Экс-премьер Таиланда и глава политического клана Таксин Чинават приговорен верховным судом страны к одному году тюремного заключения в деле об отбытии... РИА Новости, 09.09.2025
в мире
таиланд
бангкок
БАНГКОК, 9 сен - РИА Новости. Экс-премьер Таиланда и глава политического клана Таксин Чинават приговорен верховным судом страны к одному году тюремного заключения в деле об отбытии предыдущего наказания в Центральном полицейском госпитале вместо тюрьмы, передает телеканал "Тхаи Рат ТВ" в прямом репортаже из здания суда. "Специальная коллегия верховного суда Таиланда по делам лиц, занимающих политические должности, приговорила бывшего премьер-министра Таксина Чинавата к одному году тюрьмы, повторив приговор 2023 года без учета 120 дней, которые Чинават провел в Центральном полицейском госпитале", - говорится в материале. "Суд полностью возобновил приговор от 22 августа 2023 года, составлявший, с учетом королевской амнистии, один год тюрьмы", - уточнил корреспондент телеканала. Экс премьера доставят из здания суда в тюремный комплекс "Клонг Прем" в Бангкоке на автомобиле департамента коррекции министерства юстиции Таиланда для отбытия наказания, сообщает "Тхаи Рат ТВ".
таиланд
бангкок
в мире, таиланд, бангкок
В мире, Таиланд, Бангкок
Экс-премьера Таиланда Таксина Чинавата приговорили к тюремному заключению

Экс-премьера Таиланда Таксина Чинавата приговорили к году тюремного заключения

Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават
Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Getty Images / Lauren DeCicca
Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават. Архивное фото
БАНГКОК, 9 сен - РИА Новости. Экс-премьер Таиланда и глава политического клана Таксин Чинават приговорен верховным судом страны к одному году тюремного заключения в деле об отбытии предыдущего наказания в Центральном полицейском госпитале вместо тюрьмы, передает телеканал "Тхаи Рат ТВ" в прямом репортаже из здания суда.
"Специальная коллегия верховного суда Таиланда по делам лиц, занимающих политические должности, приговорила бывшего премьер-министра Таксина Чинавата к одному году тюрьмы, повторив приговор 2023 года без учета 120 дней, которые Чинават провел в Центральном полицейском госпитале", - говорится в материале.
"Суд полностью возобновил приговор от 22 августа 2023 года, составлявший, с учетом королевской амнистии, один год тюрьмы", - уточнил корреспондент телеканала.
Экс премьера доставят из здания суда в тюремный комплекс "Клонг Прем" в Бангкоке на автомобиле департамента коррекции министерства юстиции Таиланда для отбытия наказания, сообщает "Тхаи Рат ТВ".
В миреТаиландБангкок
 
 
