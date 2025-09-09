https://ria.ru/20250909/svo-2040650794.html
В ДНР уничтожили подразделение испанских наемников ВСУ
В ДНР уничтожили подразделение испанских наемников ВСУ - РИА Новости, 09.09.2025
В ДНР уничтожили подразделение испанских наемников ВСУ
Разведка группировки "Восток" выявила и уничтожила испаноязычное подразделение ВСУ на южнодонецком направлении, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T12:59:00+03:00
2025-09-09T12:59:00+03:00
2025-09-09T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Разведка группировки "Восток" выявила и уничтожила испаноязычное подразделение ВСУ на южнодонецком направлении, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "На южнодонецком направлении наша разведка группировки "Восток" выявила наличие испаноязычного подразделения. И по нему наносились удары уже в течение недели, выбивался личный состав достаточно серьезно. А сейчас уже фактически это подразделение перестало существовать, потому что в районе Великомихайловки и Новопетровского были выявлены остатки этого подразделения, этой роты. И они были фактически уже уничтожены", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20250909/kadry--2040650377.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_704dc2eb4849e17e2c8737a7747bcee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В ДНР уничтожили подразделение испанских наемников ВСУ
Разведка "Востока" уничтожила испаноязычное подразделение ВСУ в ДНР