В ДНР уничтожили подразделение испанских наемников ВСУ

Разведка группировки "Восток" выявила и уничтожила испаноязычное подразделение ВСУ на южнодонецком направлении, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Разведка группировки "Восток" выявила и уничтожила испаноязычное подразделение ВСУ на южнодонецком направлении, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "На южнодонецком направлении наша разведка группировки "Восток" выявила наличие испаноязычного подразделения. И по нему наносились удары уже в течение недели, выбивался личный состав достаточно серьезно. А сейчас уже фактически это подразделение перестало существовать, потому что в районе Великомихайловки и Новопетровского были выявлены остатки этого подразделения, этой роты. И они были фактически уже уничтожены", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.

