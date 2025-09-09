Рейтинг@Mail.ru
В ДНР уничтожили подразделение испанских наемников ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 09.09.2025
В ДНР уничтожили подразделение испанских наемников ВСУ
Разведка группировки "Восток" выявила и уничтожила испаноязычное подразделение ВСУ на южнодонецком направлении, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Разведка группировки "Восток" выявила и уничтожила испаноязычное подразделение ВСУ на южнодонецком направлении, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "На южнодонецком направлении наша разведка группировки "Восток" выявила наличие испаноязычного подразделения. И по нему наносились удары уже в течение недели, выбивался личный состав достаточно серьезно. А сейчас уже фактически это подразделение перестало существовать, потому что в районе Великомихайловки и Новопетровского были выявлены остатки этого подразделения, этой роты. И они были фактически уже уничтожены", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Разведка группировки "Восток" выявила и уничтожила испаноязычное подразделение ВСУ на южнодонецком направлении, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"На южнодонецком направлении наша разведка группировки "Восток" выявила наличие испаноязычного подразделения. И по нему наносились удары уже в течение недели, выбивался личный состав достаточно серьезно. А сейчас уже фактически это подразделение перестало существовать, потому что в районе Великомихайловки и Новопетровского были выявлены остатки этого подразделения, этой роты. И они были фактически уже уничтожены", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Кадры с издевательствами над мобилизованными в учебке ВСУ
Кадры с издевательствами над мобилизованными в учебке ВСУ попали в СМИ
Вчера, 12:57
 
