Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение

2025-09-09T12:11:00+03:00

2025-09-09T12:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

спецоперация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb94bd7e9c446f75d930666a9fa3c7dd.jpg

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в районах восьми населённых пунктов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Благодатовка, Купянск, Куриловка и Петровка в Харьковской области, Дробышево, Кировск, Шандриголово и Ямполь в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

