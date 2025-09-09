Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 09.09.2025 (обновлено: 12:13 09.09.2025)
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение
2025-09-09T12:11:00+03:00
2025-09-09T12:13:00+03:00
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в районах восьми населённых пунктов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Благодатовка, Купянск, Куриловка и Петровка в Харьковской области, Дробышево, Кировск, Шандриголово и Ямполь в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в районах восьми населённых пунктов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Благодатовка, Купянск, Куриловка и Петровка в Харьковской области, Дробышево, Кировск, Шандриголово и Ямполь в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Российские хакеры взломали ресурсы фондов, финансирующих ВСУ
Российские хакеры взломали ресурсы фондов, финансирующих ВСУ
