https://ria.ru/20250909/svo-2040638990.html
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 09.09.2025
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в районах восьми населённых пунктов Харьковской области и ДНР, противник... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T12:11:00+03:00
2025-09-09T12:11:00+03:00
2025-09-09T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb94bd7e9c446f75d930666a9fa3c7dd.jpg
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад в районах восьми населённых пунктов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Благодатовка, Купянск, Куриловка и Петровка в Харьковской области, Дробышево, Кировск, Шандриголово и Ямполь в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250909/khakery-2040636120.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06b4bed3498952b77d5e08795f06f228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
Подразделения "Запада" улучшили тактическое положение
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 230 военных в зоне действий "Запада"