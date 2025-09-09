https://ria.ru/20250909/sud-2040702457.html

Суд не рассмотрел вопрос о домашнем аресте хозяек зоогостиницы в Чехове

ЧЕХОВ (Московская обл.), 9 сен - РИА Новости. Чеховский суд Подмосковья отказался рассматривать вопрос о домашнем аресте хозяек зоогостиницы, где жестоко обращались с животными, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "На этапе подготовки суд решил оставить ходатайства без рассмотрения", - сказала секретарь судьи.Причины такого решения в суде не пояснили.Из сообщения секретаря суда стало понятно, что официальное обвинение им еще не предъявлено - они остаются в статусе подозреваемых.Как сообщила ранее пресс-служба подмосковного главка МВД РФ, владелица сервиса передержки собак в частном доме в подмосковном Чехове, позиционировавшая себя как профессиональный кинолог, жестоко обращалась с животными. Кадры, показывающие ужасное состояние собак и антисанитарные условия содержания постояльцев сервиса, опубликовала в своем Telegram-канале певица Мона. Ее две собаки тоже находились на передержке в частном доме. На видео и фото видно, как животные в клетках сидят испачканные в собственных экскрементах и крови, одна из собак разгрызла свой хвост до крови. Также на одном из скриншотов переписки хозяйка сервиса по имени Карина признается в избиении собаки, у которой глубокая рана под глазом.

