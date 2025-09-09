https://ria.ru/20250909/sud-2040699042.html
Суд продлил арест сыну главы азербайджанской диаспоры на Урале
происшествия
екатеринбург
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест сыну председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински, обвиняемого в насилии в отношении представителя власти, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. "Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Шыхлински Мутвале Шахину оглы. Мера пресечения продлена по 14 декабря", – сказала собеседница агентства.
екатеринбург
