Суд продлил арест сыну главы азербайджанской диаспоры на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест сыну председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински, обвиняемого в насилии в отношении представителя власти, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. "Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Шыхлински Мутвале Шахину оглы. Мера пресечения продлена по 14 декабря", – сказала собеседница агентства.

