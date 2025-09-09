https://ria.ru/20250909/sud-2040694565.html

Суд взыскал в доход государства имущество экс-следователя СК Качура*

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы взыскал в доход государства имущество бывшего следователя СК и блогера Кирилла Качура* и аффилированных с ним лиц на общую сумму 247 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Иск удовлетворить", - огласила решение судья. В иске Генеральная прокуратура РФ просила обратить в доход государства 11 объектов недвижимости (земельные участки, здания и помещения), общая стоимость которых составляет 247 миллионов рублей. Активы, по данным ГП, были приобретены Качуром* на незаконные доходы и оформлены в том числе на аффилированных с ним лиц. Бывший следователь главного следственного управления СК России по Московской области, а ныне блогер и юрист Кирилл Качур* был признан иноагентом в ноябре 2023 года. Основной площадкой блогера был канал в Telegram, однако в данный момент он заблокирован за "доксинг (публикация персональных данных или конфиденциальной информации либо угроза такой публикацией – ред.) и вымогательство". Качур* заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве, взяточничестве и других преступлениях, фигурантом по которому проходит его отец Виталий Качур (также заочно арестован в РФ и объявлен в розыск). По оперативной информации правоохранителей, Качур-младший* находится в Черногории, сообщалось в суде. Обвиняемые по этому уголовному делу, среди которых бывшие сотрудники правоохранительных органов, организовали аресты владельцев крупной компании Merlion и вымогали у них миллиардные суммы за дальнейшее прекращение дела и уголовного преследования.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

