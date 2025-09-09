Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал с экс-мэра Нижнего Новгорода более миллиарда рублей - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/sud-2040630571.html
Суд взыскал с экс-мэра Нижнего Новгорода более миллиарда рублей
Суд взыскал с экс-мэра Нижнего Новгорода более миллиарда рублей - РИА Новости, 09.09.2025
Суд взыскал с экс-мэра Нижнего Новгорода более миллиарда рублей
Свыше 1 миллиарда рублей, законность получения которых не подтверждена, взыскано с осужденного на 10 лет колонии бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина в РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T11:37:00+03:00
2025-09-09T11:37:00+03:00
нижний новгород
нижегородская область
россия
олег сорокин
генеральная прокуратура рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Свыше 1 миллиарда рублей, законность получения которых не подтверждена, взыскано с осужденного на 10 лет колонии бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина в доход государства, сообщила прокуратура Нижегородской области. "Прокуратура установила, что Олег Сорокин, замещая в период с октября 2010 года по октябрь 2015 года должность главы города Нижнего Новгорода, вопреки требованиям антикоррупционного законодательства занимался коммерческой деятельностью, будучи заинтересованным в деятельности компании-застройщика и своей супруги Элады Нагорной, при этом используя свои полномочия для представления им льготных условий с целью извлечения прибыли", - говорится в сообщении. Отмечается, что Сорокиным, который обеспечил заключение договоров с министерством госимущества и земельных ресурсов Нижегородской области на арендованных земельных участках, возведены 35 домов жилого комплекса "Новая Кузнечиха", от реализации помещений в которых в 2014-2022 годах Сорокин выручил прибыль в размере более 1,5 миллиарда рублей. В целях распоряжения доходами, сформированными в результате данной коррупционной схемы и вложенными в увеличение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Старт-Строй", бывшая супруга Сорокина Элада Нагорная в декабре 2023 года подала заявление о выходе из состава учредителей общества, что в силу закона влечет обязанность юридического лица выплатить стоимость принадлежащих ей 60% долей участия в уставном капитале организации, равных сумме более 1 миллиарда рублей. "В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением к Сорокину, его бывшей супруге и аффилированным с ними лицам об обращении в доход государства права требования указанной выплаты, производной от совершенного коррупционного правонарушения. Решением суда, вступившим в законную силу, требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. В бюджет государства перечислено свыше 1 миллиарда рублей", - подчеркивается в сообщении. Сорокин, который в 2010-2015 годах был мэром Нижнего Новгорода, а с 2016 по март 2018 года - заместителем председателя законодательного собрания Нижегородской области, в марте 2019 года был осужден за взяточничество и пособничество в похищении человека на 10 лет колонии строгого режима. В августе 2023 года Нижегородский районный суд по иску Генпрокуратуры России постановил взыскать 1,5 миллиарда рублей с Сорокина и его партнеров, полученных в результате коррупционных правонарушений.
https://ria.ru/20250828/srok-2038162838.html
https://ria.ru/20250818/prigovor-2035975600.html
нижний новгород
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижний новгород, нижегородская область, россия, олег сорокин, генеральная прокуратура рф, общество
Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия, Олег Сорокин, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Суд взыскал с экс-мэра Нижнего Новгорода более миллиарда рублей

Суд взыскал с экс-мэра Нижнего Новгорода Сорокина более миллиарда рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Свыше 1 миллиарда рублей, законность получения которых не подтверждена, взыскано с осужденного на 10 лет колонии бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина в доход государства, сообщила прокуратура Нижегородской области.
"Прокуратура установила, что Олег Сорокин, замещая в период с октября 2010 года по октябрь 2015 года должность главы города Нижнего Новгорода, вопреки требованиям антикоррупционного законодательства занимался коммерческой деятельностью, будучи заинтересованным в деятельности компании-застройщика и своей супруги Элады Нагорной, при этом используя свои полномочия для представления им льготных условий с целью извлечения прибыли", - говорится в сообщении.
Дмитрий Наумов - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Мэру Владимира грозит срок до 15 лет за взятку
28 августа, 18:31
Отмечается, что Сорокиным, который обеспечил заключение договоров с министерством госимущества и земельных ресурсов Нижегородской области на арендованных земельных участках, возведены 35 домов жилого комплекса "Новая Кузнечиха", от реализации помещений в которых в 2014-2022 годах Сорокин выручил прибыль в размере более 1,5 миллиарда рублей.
В целях распоряжения доходами, сформированными в результате данной коррупционной схемы и вложенными в увеличение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Старт-Строй", бывшая супруга Сорокина Элада Нагорная в декабре 2023 года подала заявление о выходе из состава учредителей общества, что в силу закона влечет обязанность юридического лица выплатить стоимость принадлежащих ей 60% долей участия в уставном капитале организации, равных сумме более 1 миллиарда рублей.
"В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением к Сорокину, его бывшей супруге и аффилированным с ними лицам об обращении в доход государства права требования указанной выплаты, производной от совершенного коррупционного правонарушения. Решением суда, вступившим в законную силу, требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. В бюджет государства перечислено свыше 1 миллиарда рублей", - подчеркивается в сообщении.
Сорокин, который в 2010-2015 годах был мэром Нижнего Новгорода, а с 2016 по март 2018 года - заместителем председателя законодательного собрания Нижегородской области, в марте 2019 года был осужден за взяточничество и пособничество в похищении человека на 10 лет колонии строгого режима.
В августе 2023 года Нижегородский районный суд по иску Генпрокуратуры России постановил взыскать 1,5 миллиарда рублей с Сорокина и его партнеров, полученных в результате коррупционных правонарушений.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Бывший начальник больницы в Кузбассе получил девять лет за взятки
18 августа, 06:44
 
Нижний НовгородНижегородская областьРоссияОлег СорокинГенеральная прокуратура РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала