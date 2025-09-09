https://ria.ru/20250909/sud-2040630571.html

Суд взыскал с экс-мэра Нижнего Новгорода более миллиарда рублей

Суд взыскал с экс-мэра Нижнего Новгорода более миллиарда рублей - РИА Новости, 09.09.2025

Суд взыскал с экс-мэра Нижнего Новгорода более миллиарда рублей

Свыше 1 миллиарда рублей, законность получения которых не подтверждена, взыскано с осужденного на 10 лет колонии бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина в РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T11:37:00+03:00

2025-09-09T11:37:00+03:00

2025-09-09T11:37:00+03:00

нижний новгород

нижегородская область

россия

олег сорокин

генеральная прокуратура рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Свыше 1 миллиарда рублей, законность получения которых не подтверждена, взыскано с осужденного на 10 лет колонии бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина в доход государства, сообщила прокуратура Нижегородской области. "Прокуратура установила, что Олег Сорокин, замещая в период с октября 2010 года по октябрь 2015 года должность главы города Нижнего Новгорода, вопреки требованиям антикоррупционного законодательства занимался коммерческой деятельностью, будучи заинтересованным в деятельности компании-застройщика и своей супруги Элады Нагорной, при этом используя свои полномочия для представления им льготных условий с целью извлечения прибыли", - говорится в сообщении. Отмечается, что Сорокиным, который обеспечил заключение договоров с министерством госимущества и земельных ресурсов Нижегородской области на арендованных земельных участках, возведены 35 домов жилого комплекса "Новая Кузнечиха", от реализации помещений в которых в 2014-2022 годах Сорокин выручил прибыль в размере более 1,5 миллиарда рублей. В целях распоряжения доходами, сформированными в результате данной коррупционной схемы и вложенными в увеличение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Старт-Строй", бывшая супруга Сорокина Элада Нагорная в декабре 2023 года подала заявление о выходе из состава учредителей общества, что в силу закона влечет обязанность юридического лица выплатить стоимость принадлежащих ей 60% долей участия в уставном капитале организации, равных сумме более 1 миллиарда рублей. "В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением к Сорокину, его бывшей супруге и аффилированным с ними лицам об обращении в доход государства права требования указанной выплаты, производной от совершенного коррупционного правонарушения. Решением суда, вступившим в законную силу, требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. В бюджет государства перечислено свыше 1 миллиарда рублей", - подчеркивается в сообщении. Сорокин, который в 2010-2015 годах был мэром Нижнего Новгорода, а с 2016 по март 2018 года - заместителем председателя законодательного собрания Нижегородской области, в марте 2019 года был осужден за взяточничество и пособничество в похищении человека на 10 лет колонии строгого режима. В августе 2023 года Нижегородский районный суд по иску Генпрокуратуры России постановил взыскать 1,5 миллиарда рублей с Сорокина и его партнеров, полученных в результате коррупционных правонарушений.

https://ria.ru/20250828/srok-2038162838.html

https://ria.ru/20250818/prigovor-2035975600.html

нижний новгород

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижний новгород, нижегородская область, россия, олег сорокин, генеральная прокуратура рф, общество