Суд взыскал с экс-мэра Нижнего Новгорода более миллиарда рублей

Суд взыскал с экс-мэра Нижнего Новгорода Сорокина более миллиарда рублей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Свыше 1 миллиарда рублей, законность получения которых не подтверждена, взыскано с осужденного на 10 лет колонии бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина в доход государства, сообщила прокуратура Нижегородской области.
"Прокуратура установила, что Олег Сорокин, замещая в период с октября 2010 года по октябрь 2015 года должность главы города Нижнего Новгорода, вопреки требованиям антикоррупционного законодательства занимался коммерческой деятельностью, будучи заинтересованным в деятельности компании-застройщика и своей супруги Элады Нагорной, при этом используя свои полномочия для представления им льготных условий с целью извлечения прибыли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Сорокиным, который обеспечил заключение договоров с министерством госимущества и земельных ресурсов Нижегородской области на арендованных земельных участках, возведены 35 домов жилого комплекса "Новая Кузнечиха", от реализации помещений в которых в 2014-2022 годах Сорокин выручил прибыль в размере более 1,5 миллиарда рублей.
В целях распоряжения доходами, сформированными в результате данной коррупционной схемы и вложенными в увеличение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Старт-Строй", бывшая супруга Сорокина Элада Нагорная в декабре 2023 года подала заявление о выходе из состава учредителей общества, что в силу закона влечет обязанность юридического лица выплатить стоимость принадлежащих ей 60% долей участия в уставном капитале организации, равных сумме более 1 миллиарда рублей.
"В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением к Сорокину, его бывшей супруге и аффилированным с ними лицам об обращении в доход государства права требования указанной выплаты, производной от совершенного коррупционного правонарушения. Решением суда, вступившим в законную силу, требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. В бюджет государства перечислено свыше 1 миллиарда рублей", - подчеркивается в сообщении.
Сорокин, который в 2010-2015 годах был мэром Нижнего Новгорода, а с 2016 по март 2018 года - заместителем председателя законодательного собрания Нижегородской области, в марте 2019 года был осужден за взяточничество и пособничество в похищении человека на 10 лет колонии строгого режима.
В августе 2023 года Нижегородский районный суд по иску Генпрокуратуры России постановил взыскать 1,5 миллиарда рублей с Сорокина и его партнеров, полученных в результате коррупционных правонарушений.
