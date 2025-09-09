https://ria.ru/20250909/sud-2040609634.html

В Новосибирске суд взыскал с коуча по духовному росту 60 миллионов рублей

В Новосибирске суд взыскал с коуча по духовному росту 60 миллионов рублей - РИА Новости, 09.09.2025

В Новосибирске суд взыскал с коуча по духовному росту 60 миллионов рублей

Новосибирский областной суд, поддержав позицию прокурора региона Александра Бучмана, признал законным решение нижестоящей инстанции и взыскал в доход... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T10:26:00+03:00

2025-09-09T10:26:00+03:00

2025-09-09T10:26:00+03:00

новосибирский областной суд

новосибирск

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Новосибирский областной суд, поддержав позицию прокурора региона Александра Бучмана, признал законным решение нижестоящей инстанции и взыскал в доход государства 60 миллионов рублей с бизнесмена, занимавшегося "практиками по духовному росту", сообщило областное надзорное ведомство. "Новосибирским областным судом поддержана позиция прокурора области Александра Бучмана о взыскании в доход государства 60 миллионов рублей, полученных от практик по духовному росту", - говорится в сообщении. В прокуратуре пояснили, что ранее Центральный районный суд Новосибирска признал ничтожным фиктивный договор займа, заключенный индивидуальным предпринимателем с аффилированным лицом. По этому договору "коуч по духовному росту" пытался в обход требований закона вывести со счета деньги, полученные от оказания эзотерических услуг, уточнили в прокуратуре. "На счет предпринимателя длительное время поступали значительные суммы, законность происхождения которых не была подтверждена. В связи с многочисленными сомнительными переводами банк заблокировал счет и потребовал документального подтверждения законности поступлений, чего сделано не было. Чтобы обойти запрет, предприниматель инсценировал наличие несуществующего долга, что позволило ему получить исполнительный документ и попытаться вывести денежные средства", - рассказали в ведомстве. Суд первой инстанции признал такие действия направленными на незаконную легализацию денег и постановил взыскать все полученное сторонами в доход РФ. Вышестоящий суд оставил это решение без изменений.

https://ria.ru/20250606/tliashinova-2021361119.html

https://ria.ru/20241031/shabutdinov-1981191962.html

новосибирск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новосибирский областной суд, новосибирск, россия, общество