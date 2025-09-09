Рейтинг@Mail.ru
10:26 09.09.2025
В Новосибирске суд взыскал с коуча по духовному росту 60 миллионов рублей
НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Новосибирский областной суд, поддержав позицию прокурора региона Александра Бучмана, признал законным решение нижестоящей инстанции и взыскал в доход государства 60 миллионов рублей с бизнесмена, занимавшегося "практиками по духовному росту", сообщило областное надзорное ведомство. "Новосибирским областным судом поддержана позиция прокурора области Александра Бучмана о взыскании в доход государства 60 миллионов рублей, полученных от практик по духовному росту", - говорится в сообщении. В прокуратуре пояснили, что ранее Центральный районный суд Новосибирска признал ничтожным фиктивный договор займа, заключенный индивидуальным предпринимателем с аффилированным лицом. По этому договору "коуч по духовному росту" пытался в обход требований закона вывести со счета деньги, полученные от оказания эзотерических услуг, уточнили в прокуратуре. "На счет предпринимателя длительное время поступали значительные суммы, законность происхождения которых не была подтверждена. В связи с многочисленными сомнительными переводами банк заблокировал счет и потребовал документального подтверждения законности поступлений, чего сделано не было. Чтобы обойти запрет, предприниматель инсценировал наличие несуществующего долга, что позволило ему получить исполнительный документ и попытаться вывести денежные средства", - рассказали в ведомстве. Суд первой инстанции признал такие действия направленными на незаконную легализацию денег и постановил взыскать все полученное сторонами в доход РФ. Вышестоящий суд оставил это решение без изменений.
Суд продлил срок ареста бизнес-коучу Шабутдинову
31 октября 2024, 17:13
 
