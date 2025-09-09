Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве арестовал предпринимателя, обвиняемого в госизмене
09:03 09.09.2025 (обновлено: 09:05 09.09.2025)
Суд в Москве арестовал предпринимателя, обвиняемого в госизмене
Мещанский суд Москвы арестовал индивидуального предпринимателя Деревянко, обвиняемого по делу о государственной измене, следует из карточки дела. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал индивидуального предпринимателя Деревянко, обвиняемого по делу о государственной измене, следует из карточки дела. В материалах картотеки отмечается, что Мещанский районный суд Москвы 5 сентября удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ИП Деревянко С. И., обвиняемого по статье 275 УК РФ ("государственная измена"). Согласно судебной картотеке, ходатайство об избрании предпринимателю меры пресечения было зарегистрировано 5 сентября, в тот же день суд его удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу 9 сентября. Информация об обжаловании постановления в карточке дела отсутствует.
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал индивидуального предпринимателя Деревянко, обвиняемого по делу о государственной измене, следует из карточки дела.
В материалах картотеки отмечается, что Мещанский районный суд Москвы 5 сентября удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ИП Деревянко С. И., обвиняемого по статье 275 УК РФ ("государственная измена").
Согласно судебной картотеке, ходатайство об избрании предпринимателю меры пресечения было зарегистрировано 5 сентября, в тот же день суд его удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу 9 сентября.
Информация об обжаловании постановления в карточке дела отсутствует.
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
