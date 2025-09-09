https://ria.ru/20250909/sud-2040592827.html
Суд в Москве арестовал предпринимателя, обвиняемого в госизмене
Суд в Москве арестовал предпринимателя, обвиняемого в госизмене
Суд в Москве арестовал предпринимателя, обвиняемого в госизмене
Мещанский суд Москвы арестовал индивидуального предпринимателя Деревянко, обвиняемого по делу о государственной измене, следует из карточки дела. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал индивидуального предпринимателя Деревянко, обвиняемого по делу о государственной измене, следует из карточки дела. В материалах картотеки отмечается, что Мещанский районный суд Москвы 5 сентября удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ИП Деревянко С. И., обвиняемого по статье 275 УК РФ ("государственная измена"). Согласно судебной картотеке, ходатайство об избрании предпринимателю меры пресечения было зарегистрировано 5 сентября, в тот же день суд его удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу 9 сентября. Информация об обжаловании постановления в карточке дела отсутствует.
Суд в Москве арестовал предпринимателя, обвиняемого в госизмене
Суд в Москве арестовал предпринимателя Деревянко по делу о госизмене