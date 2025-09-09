Рейтинг@Mail.ru
Суд обязал жителя Ступино, устроившего взрыв газа, оплатить ремонт дома - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:49 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/sud-2040586107.html
Суд обязал жителя Ступино, устроившего взрыв газа, оплатить ремонт дома
Суд обязал жителя Ступино, устроившего взрыв газа, оплатить ремонт дома - РИА Новости, 09.09.2025
Суд обязал жителя Ступино, устроившего взрыв газа, оплатить ремонт дома
Суд обязал жителя подмосковного Ступино Алексея Зарубина, устроившего в 2022 году взрыв газа в жилом доме, из-за которого погибли шесть человек, выплатить более РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T07:49:00+03:00
2025-09-09T07:49:00+03:00
происшествия
ступино
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986552613_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_2a879874c96908e7c2ce75e08b0821f2.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Суд обязал жителя подмосковного Ступино Алексея Зарубина, устроившего в 2022 году взрыв газа в жилом доме, из-за которого погибли шесть человек, выплатить более 362 миллионов рублей за восстановление дома, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В связи с тем, что вина подсудимого Зарубина в совершении преступления, которым причинен вред имуществу юридических лиц, установлена судом, стоимость восстановительных работ поврежденного многоквартирного жилого дома подтверждена документально, гражданские иски в счет возмещения материального ущерба: Администрации городского округа Ступино, Московской области на сумму 227 152 955 рублей 57 копеек; Фонда капительного ремонта общего имущества многоквартирных домов Министерства ЖКХ на сумму 134 984 089 рублей 76 копеек, подлежат удовлетворению в полном объеме", - сказано в документе. Помимо этого, суд обязал его выплатить 1 миллион рублей женщине, которая во время взрыва получила травму головы. Сам осужденный иски не признал и просил не взыскивать с него компенсацию, отмечается в документах. По данным следствия, в апреле 2022 года Зарубин из-за частых семейных ссор решил убить своих супругу и детей, инсценировав преступление под бытовой взрыв газа. Как отмечается в приговоре, он заткнул вентиляционное отверстие детским одеялом, разгерметизировал газовую систему и, дождавшись, когда помещение заполнится газом, закрылся в туалете и щелкнул зажигалкой. Из-за мощного взрыва обрушился подъезд многоэтажного жилого дома и погибли шесть человек, в том числе супруга и двое детей осужденного. Также причинены тяжкие травмы еще четверым жителям. Собственникам квартир причинен значительный материальный ущерб. В СК РФ отмечали, что Зарубин на всех этапах следствия выдвигал различные версии произошедшего, которые проверялись следователем и опровергались, поскольку не находили своего подтверждения. Собранные доказательства и заключения порядка 40 экспертиз легли в основу обвинения и приговора – в ноябре 2024 года Зарубина осудили пожизненно.
https://ria.ru/20250603/srok-2020707135.html
https://ria.ru/20250805/saratove-2033401905.html
ступино
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986552613_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cb0bb5090baa34cf745474a92f6e5f15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ступино, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ступино, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд обязал жителя Ступино, устроившего взрыв газа, оплатить ремонт дома

Суд обязал жителя Ступино, устроившего взрыв газа, выплатить 362 миллиона рублей

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПоследствия взрыва бытового газа в Ступино
Последствия взрыва бытового газа в Ступино - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Последствия взрыва бытового газа в Ступино. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Суд обязал жителя подмосковного Ступино Алексея Зарубина, устроившего в 2022 году взрыв газа в жилом доме, из-за которого погибли шесть человек, выплатить более 362 миллионов рублей за восстановление дома, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В связи с тем, что вина подсудимого Зарубина в совершении преступления, которым причинен вред имуществу юридических лиц, установлена судом, стоимость восстановительных работ поврежденного многоквартирного жилого дома подтверждена документально, гражданские иски в счет возмещения материального ущерба: Администрации городского округа Ступино, Московской области на сумму 227 152 955 рублей 57 копеек; Фонда капительного ремонта общего имущества многоквартирных домов Министерства ЖКХ на сумму 134 984 089 рублей 76 копеек, подлежат удовлетворению в полном объеме", - сказано в документе.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Жителю Ступино, устроившему взрыв газа в доме, утвердили пожизненный срок
3 июня, 17:07
Помимо этого, суд обязал его выплатить 1 миллион рублей женщине, которая во время взрыва получила травму головы.
Сам осужденный иски не признал и просил не взыскивать с него компенсацию, отмечается в документах.
По данным следствия, в апреле 2022 года Зарубин из-за частых семейных ссор решил убить своих супругу и детей, инсценировав преступление под бытовой взрыв газа. Как отмечается в приговоре, он заткнул вентиляционное отверстие детским одеялом, разгерметизировал газовую систему и, дождавшись, когда помещение заполнится газом, закрылся в туалете и щелкнул зажигалкой. Из-за мощного взрыва обрушился подъезд многоэтажного жилого дома и погибли шесть человек, в том числе супруга и двое детей осужденного. Также причинены тяжкие травмы еще четверым жителям. Собственникам квартир причинен значительный материальный ущерб.
В СК РФ отмечали, что Зарубин на всех этапах следствия выдвигал различные версии произошедшего, которые проверялись следователем и опровергались, поскольку не находили своего подтверждения. Собранные доказательства и заключения порядка 40 экспертиз легли в основу обвинения и приговора – в ноябре 2024 года Зарубина осудили пожизненно.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Саратовская область выделила деньги на выплаты после взрыва газа
5 августа, 10:03
 
ПроисшествияСтупиноМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала