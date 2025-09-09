https://ria.ru/20250909/sud-2040586107.html

Суд обязал жителя Ступино, устроившего взрыв газа, оплатить ремонт дома

2025-09-09T07:49:00+03:00

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Суд обязал жителя подмосковного Ступино Алексея Зарубина, устроившего в 2022 году взрыв газа в жилом доме, из-за которого погибли шесть человек, выплатить более 362 миллионов рублей за восстановление дома, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В связи с тем, что вина подсудимого Зарубина в совершении преступления, которым причинен вред имуществу юридических лиц, установлена судом, стоимость восстановительных работ поврежденного многоквартирного жилого дома подтверждена документально, гражданские иски в счет возмещения материального ущерба: Администрации городского округа Ступино, Московской области на сумму 227 152 955 рублей 57 копеек; Фонда капительного ремонта общего имущества многоквартирных домов Министерства ЖКХ на сумму 134 984 089 рублей 76 копеек, подлежат удовлетворению в полном объеме", - сказано в документе. Помимо этого, суд обязал его выплатить 1 миллион рублей женщине, которая во время взрыва получила травму головы. Сам осужденный иски не признал и просил не взыскивать с него компенсацию, отмечается в документах. По данным следствия, в апреле 2022 года Зарубин из-за частых семейных ссор решил убить своих супругу и детей, инсценировав преступление под бытовой взрыв газа. Как отмечается в приговоре, он заткнул вентиляционное отверстие детским одеялом, разгерметизировал газовую систему и, дождавшись, когда помещение заполнится газом, закрылся в туалете и щелкнул зажигалкой. Из-за мощного взрыва обрушился подъезд многоэтажного жилого дома и погибли шесть человек, в том числе супруга и двое детей осужденного. Также причинены тяжкие травмы еще четверым жителям. Собственникам квартир причинен значительный материальный ущерб. В СК РФ отмечали, что Зарубин на всех этапах следствия выдвигал различные версии произошедшего, которые проверялись следователем и опровергались, поскольку не находили своего подтверждения. Собранные доказательства и заключения порядка 40 экспертиз легли в основу обвинения и приговора – в ноябре 2024 года Зарубина осудили пожизненно.

