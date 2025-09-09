https://ria.ru/20250909/sud-2040580218.html

Защита врача-педиатра обжаловала приговор за фейки об армии

Защита врача-педиатра обжаловала приговор за фейки об армии - РИА Новости, 09.09.2025

Защита врача-педиатра обжаловала приговор за фейки об армии

Защита московского врача-педиатра Надежды Буяновой обжаловала ее приговор за фейки об армии в кассационном суде, сообщил РИА Новости адвокат Оскар Черджиев. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T06:05:00+03:00

2025-09-09T06:05:00+03:00

2025-09-09T06:05:00+03:00

происшествия

россия

кострома

украина

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Защита московского врача-педиатра Надежды Буяновой обжаловала ее приговор за фейки об армии в кассационном суде, сообщил РИА Новости адвокат Оскар Черджиев. "Кассационную жалобу подал. В жалобе я указал на существенные нарушения норм уголовного и уголовно-процессуального права, допущенные судами первой и апелляционных инстанций, и прошу отменить обвинительный приговор",- сказал защитник. Ранее Черджиев сообщил РИА Новости, что Буянову этапировали в колонию в Костроме для отбытия наказания. Тушинский суд столицы в ноябре прошлого года приговорил педиатра к 5,5 годам колонии общего режима. Прокурор просил 6 лет, защита настаивала на оправдании. Приговор был обжалован, но апелляционный суд оставил его в силе. Возбудить уголовное дело против нее поручил председатель СК России Александр Бастрыкин. По данным следствия, на прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с семилетним мальчиком. Узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о якобы правомерном характере действий вооруженных формирований Украины. Сперва Буянова находилась под запретом определенных действий, затем следствие переквалифицировало обвинение на более тяжелую часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а Тушинский районный суд арестовал ее. Врач вину не признала.

https://ria.ru/20241017/buyanova-1978429813.html

https://ria.ru/20250902/delo-2039012437.html

россия

кострома

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, кострома, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)