https://ria.ru/20250909/sud-2040580218.html
Защита врача-педиатра обжаловала приговор за фейки об армии
Защита врача-педиатра обжаловала приговор за фейки об армии - РИА Новости, 09.09.2025
Защита врача-педиатра обжаловала приговор за фейки об армии
Защита московского врача-педиатра Надежды Буяновой обжаловала ее приговор за фейки об армии в кассационном суде, сообщил РИА Новости адвокат Оскар Черджиев. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T06:05:00+03:00
2025-09-09T06:05:00+03:00
2025-09-09T06:05:00+03:00
происшествия
россия
кострома
украина
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Защита московского врача-педиатра Надежды Буяновой обжаловала ее приговор за фейки об армии в кассационном суде, сообщил РИА Новости адвокат Оскар Черджиев. "Кассационную жалобу подал. В жалобе я указал на существенные нарушения норм уголовного и уголовно-процессуального права, допущенные судами первой и апелляционных инстанций, и прошу отменить обвинительный приговор",- сказал защитник. Ранее Черджиев сообщил РИА Новости, что Буянову этапировали в колонию в Костроме для отбытия наказания. Тушинский суд столицы в ноябре прошлого года приговорил педиатра к 5,5 годам колонии общего режима. Прокурор просил 6 лет, защита настаивала на оправдании. Приговор был обжалован, но апелляционный суд оставил его в силе. Возбудить уголовное дело против нее поручил председатель СК России Александр Бастрыкин. По данным следствия, на прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с семилетним мальчиком. Узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о якобы правомерном характере действий вооруженных формирований Украины. Сперва Буянова находилась под запретом определенных действий, затем следствие переквалифицировало обвинение на более тяжелую часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а Тушинский районный суд арестовал ее. Врач вину не признала.
https://ria.ru/20241017/buyanova-1978429813.html
https://ria.ru/20250902/delo-2039012437.html
россия
кострома
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, кострома, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кострома, Украина, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Защита врача-педиатра обжаловала приговор за фейки об армии
Защита врача Буяновой обжаловала ее приговор за фейки об армии
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Защита московского врача-педиатра Надежды Буяновой обжаловала ее приговор за фейки об армии в кассационном суде, сообщил РИА Новости адвокат Оскар Черджиев.
"Кассационную жалобу подал. В жалобе я указал на существенные нарушения норм уголовного и уголовно-процессуального права, допущенные судами первой и апелляционных инстанций, и прошу отменить обвинительный приговор",- сказал защитник.
Ранее Черджиев сообщил РИА Новости, что Буянову этапировали в колонию в Костроме
для отбытия наказания.
Тушинский суд столицы в ноябре прошлого года приговорил педиатра к 5,5 годам колонии общего режима. Прокурор просил 6 лет, защита настаивала на оправдании. Приговор был обжалован, но апелляционный суд оставил его в силе.
Возбудить уголовное дело против нее поручил председатель СК России Александр Бастрыкин
. По данным следствия, на прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с семилетним мальчиком. Узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о якобы правомерном характере действий вооруженных формирований Украины
.
Сперва Буянова находилась под запретом определенных действий, затем следствие переквалифицировало обвинение на более тяжелую часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а Тушинский районный суд арестовал ее. Врач вину не признала.