Защита врача-педиатра обжаловала приговор за фейки об армии - РИА Новости, 09.09.2025
06:05 09.09.2025
Защита врача-педиатра обжаловала приговор за фейки об армии
Защита врача-педиатра обжаловала приговор за фейки об армии
происшествия
россия
кострома
украина
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Защита московского врача-педиатра Надежды Буяновой обжаловала ее приговор за фейки об армии в кассационном суде, сообщил РИА Новости адвокат Оскар Черджиев. "Кассационную жалобу подал. В жалобе я указал на существенные нарушения норм уголовного и уголовно-процессуального права, допущенные судами первой и апелляционных инстанций, и прошу отменить обвинительный приговор",- сказал защитник. Ранее Черджиев сообщил РИА Новости, что Буянову этапировали в колонию в Костроме для отбытия наказания. Тушинский суд столицы в ноябре прошлого года приговорил педиатра к 5,5 годам колонии общего режима. Прокурор просил 6 лет, защита настаивала на оправдании. Приговор был обжалован, но апелляционный суд оставил его в силе. Возбудить уголовное дело против нее поручил председатель СК России Александр Бастрыкин. По данным следствия, на прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с семилетним мальчиком. Узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о якобы правомерном характере действий вооруженных формирований Украины. Сперва Буянова находилась под запретом определенных действий, затем следствие переквалифицировало обвинение на более тяжелую часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а Тушинский районный суд арестовал ее. Врач вину не признала.
происшествия, россия, кострома, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кострома, Украина, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Защита московского врача-педиатра Надежды Буяновой обжаловала ее приговор за фейки об армии в кассационном суде, сообщил РИА Новости адвокат Оскар Черджиев.
"Кассационную жалобу подал. В жалобе я указал на существенные нарушения норм уголовного и уголовно-процессуального права, допущенные судами первой и апелляционных инстанций, и прошу отменить обвинительный приговор",- сказал защитник.
Ранее Черджиев сообщил РИА Новости, что Буянову этапировали в колонию в Костроме для отбытия наказания.
Тушинский суд столицы в ноябре прошлого года приговорил педиатра к 5,5 годам колонии общего режима. Прокурор просил 6 лет, защита настаивала на оправдании. Приговор был обжалован, но апелляционный суд оставил его в силе.
Возбудить уголовное дело против нее поручил председатель СК России Александр Бастрыкин. По данным следствия, на прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с семилетним мальчиком. Узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о якобы правомерном характере действий вооруженных формирований Украины.
Сперва Буянова находилась под запретом определенных действий, затем следствие переквалифицировало обвинение на более тяжелую часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а Тушинский районный суд арестовал ее. Врач вину не признала.
