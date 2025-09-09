Сибиряк, собиравшийся воевать на стороне Украины, получил срок
Сибиряка, собиравшегося воевать в ВСУ, приговорили к девяти годам тюрьмы
НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы жителя Алтайского края, который пытался уехать на Украину, чтобы воевать против вооруженных сил России, сообщает суд во вторник.
"Второй Восточный окружной военный суд (постоянное судебное присутствие в Новосибирске) огласил обвинительный приговор Сергею Дудину… Суд назначил Дудину по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием первых трех лет наказания в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок год и шесть месяцев", - говорится в сообщении.
В суде уточнили, что мужчина обвинялся в приготовлении к государственной измене и участии в террористической организации.
"Будучи несогласным с проводимой президентом РФ в отношении Украины политикой и специальной военной операцией, в марте 2025 года установил контакт с представителем украинского военизированного объединения Легион "Свобода России", признанного террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ, сообщив тому о желании участвовать в боевых действиях на стороне Украины в составе данной организации против Вооруженных сил РФ", - сообщили в суде.
В сообщении уточняется, что мужчина приготовил все необходимые для ведения боевых действий вещи и предметы и в апреле 2025 года предпринял попытку убыть на территорию Украины, однако был задержан правоохранительными органами.
Приговор пока не вступил в силу.
