Отца детей, погибших от дихлофоса, приговорили к условному сроку
05:41 09.09.2025 (обновлено: 10:18 09.09.2025)
Отца детей, погибших от дихлофоса, приговорили к условному сроку
КРАСНОЯРСК, 9 сен – РИА Новости. Отца четверых детей, погибших почти год назад от дихлофоса в красноярском селе Красная Сопка, Дмитрия Виноградова приговорили к двум годам условного заключения, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона."Два года лишения свободы условно, испытательный срок 3 года", - сказал собеседник агентства.Трагедия произошла почти год назад. Следственное управление СК РФ 21 сентября 2024 года сообщило об отравлении семьи, в том числе детей 6, 11, 12 и 13 лет, в селе Красная Сопка. У всех на ужин были курица и пельмени, приобретенные в местном магазине, после этого у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день в больнице умерла девочка 11 лет, а ночью - четвертый ребенок, 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы.Позже выяснились другие обстоятельства. Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в управлении СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось, была открыта только форточка. Следственные органы 2 декабря представили результаты экспертизы и назвали причину смерти – инсектициды. Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России 3 февраля подтвердил доводы. В этот же день главе семьи предъявили окончательное обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК).Судебное разбирательство громкого дела началось 6 мая 2025 года в Назаровском городском суде. На первом заседании Дмитрий Виноградов не признал свою вину и воздержался от ответов на вопросы судьи, передав полномочия адвокату. Родственники детей заявляли, что считают их гибель трагической случайностью. Позже защита Виноградова предлагала провести следственный эксперимент над мышами или крысами, которых поместят в помещение, где будет распылен дихлофос. Эксперимент должен был, по мнению адвоката, доказать, что от этого химиката нельзя погибнуть. Однако эксперименты не были проведены после возражения прокурора.
2025
