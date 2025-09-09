https://ria.ru/20250909/stupino-2040587101.html

Устроивший взрыв газа в Ступино просил прекратить дело

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Житель подмосковного Ступино Алексей Зарубин, устроивший в 2022 году взрыв газа в жилом доме, из-за которого погибли шесть человек, просил прекратить уголовное дело против него, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В апелляционной жалобе в защиту интересов Зарубина адвокат выражает несогласие с приговором суда, который не учёл существенные обстоятельства, свидетельствующие о невиновности Зарубина. Стороной обвинения не опровергнута версия осужденного... Полагает, что в деле имеются неустранимые сомнения в виновности осужденного, просит приговор отменить, уголовное дело в отношении Зарубина прекратить", - сказано в документе. Тем не менее, суд оставил пожизненный срок в силе. "Утверждения стороны защиты о том, что Зарубин не мог совершить инкриминируемые ему действия в силу отсутствия у него соответствующего образования и специальных познаний, связанных со свойствами природного газа, являются явно надуманными и несостоятельными", - решил суд. Суд посчитал, что справедливым может являться только наказание в виде пожизненного лишения свободы, которое в полной мере будет способствовать исправлению осужденного, восстановлению социальной справедливости и предупреждению совершения им новых преступлений. По данным следствия, в апреле 2022 года Зарубин из-за частых семейных ссор решил убить своих супругу и детей, инсценировав преступление под бытовой взрыв газа. Как отмечается в приговоре, он заткнул вентиляционное отверстие детским одеялом, разгерметизировал газовую систему и, дождавшись, когда помещение заполнится газом, закрылся в туалете и щелкнул зажигалкой. Из-за мощного взрыва обрушился подъезд многоэтажного жилого дома и погибли шесть человек, в том числе супруга и двое детей осужденного. Также причинены тяжкие травмы еще четверым жителям. Собственникам квартир причинен значительный материальный ущерб. В СК РФ отмечали, что Зарубин на всех этапах следствия выдвигал различные версии произошедшего, которые проверялись следователем и опровергались, поскольку не находили своего подтверждения. Собранные доказательства и заключения порядка 40 экспертиз легли в основу обвинения и приговора – в ноябре 2024 года Зарубина осудили пожизненно.

