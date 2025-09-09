Рейтинг@Mail.ru
Устроивший взрыв газа в Ступино просил прекратить дело - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:58 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/stupino-2040587101.html
Устроивший взрыв газа в Ступино просил прекратить дело
Устроивший взрыв газа в Ступино просил прекратить дело - РИА Новости, 09.09.2025
Устроивший взрыв газа в Ступино просил прекратить дело
Житель подмосковного Ступино Алексей Зарубин, устроивший в 2022 году взрыв газа в жилом доме, из-за которого погибли шесть человек, просил прекратить уголовное... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T07:58:00+03:00
2025-09-09T07:58:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ступино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986552613_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_2a879874c96908e7c2ce75e08b0821f2.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Житель подмосковного Ступино Алексей Зарубин, устроивший в 2022 году взрыв газа в жилом доме, из-за которого погибли шесть человек, просил прекратить уголовное дело против него, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В апелляционной жалобе в защиту интересов Зарубина адвокат выражает несогласие с приговором суда, который не учёл существенные обстоятельства, свидетельствующие о невиновности Зарубина. Стороной обвинения не опровергнута версия осужденного... Полагает, что в деле имеются неустранимые сомнения в виновности осужденного, просит приговор отменить, уголовное дело в отношении Зарубина прекратить", - сказано в документе. Тем не менее, суд оставил пожизненный срок в силе. "Утверждения стороны защиты о том, что Зарубин не мог совершить инкриминируемые ему действия в силу отсутствия у него соответствующего образования и специальных познаний, связанных со свойствами природного газа, являются явно надуманными и несостоятельными", - решил суд. Суд посчитал, что справедливым может являться только наказание в виде пожизненного лишения свободы, которое в полной мере будет способствовать исправлению осужденного, восстановлению социальной справедливости и предупреждению совершения им новых преступлений. По данным следствия, в апреле 2022 года Зарубин из-за частых семейных ссор решил убить своих супругу и детей, инсценировав преступление под бытовой взрыв газа. Как отмечается в приговоре, он заткнул вентиляционное отверстие детским одеялом, разгерметизировал газовую систему и, дождавшись, когда помещение заполнится газом, закрылся в туалете и щелкнул зажигалкой. Из-за мощного взрыва обрушился подъезд многоэтажного жилого дома и погибли шесть человек, в том числе супруга и двое детей осужденного. Также причинены тяжкие травмы еще четверым жителям. Собственникам квартир причинен значительный материальный ущерб. В СК РФ отмечали, что Зарубин на всех этапах следствия выдвигал различные версии произошедшего, которые проверялись следователем и опровергались, поскольку не находили своего подтверждения. Собранные доказательства и заключения порядка 40 экспертиз легли в основу обвинения и приговора – в ноябре 2024 года Зарубина осудили пожизненно.
https://ria.ru/20250909/vzryv-2040586331.html
https://ria.ru/20250805/saratove-2033401905.html
россия
ступино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986552613_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cb0bb5090baa34cf745474a92f6e5f15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ступино
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ступино
Устроивший взрыв газа в Ступино просил прекратить дело

Устроивший взрыв газа в доме житель Ступино просил прекратить дело против него

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПоследствия взрыва бытового газа в Ступино
Последствия взрыва бытового газа в Ступино - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Последствия взрыва бытового газа в Ступино. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Житель подмосковного Ступино Алексей Зарубин, устроивший в 2022 году взрыв газа в жилом доме, из-за которого погибли шесть человек, просил прекратить уголовное дело против него, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В апелляционной жалобе в защиту интересов Зарубина адвокат выражает несогласие с приговором суда, который не учёл существенные обстоятельства, свидетельствующие о невиновности Зарубина. Стороной обвинения не опровергнута версия осужденного... Полагает, что в деле имеются неустранимые сомнения в виновности осужденного, просит приговор отменить, уголовное дело в отношении Зарубина прекратить", - сказано в документе.
Дом в Ступино, в котором произошел взрыв бытового газа - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Устроивший взрыв газа в Ступино признался в употреблении наркотиков
Вчера, 07:51
Тем не менее, суд оставил пожизненный срок в силе.
"Утверждения стороны защиты о том, что Зарубин не мог совершить инкриминируемые ему действия в силу отсутствия у него соответствующего образования и специальных познаний, связанных со свойствами природного газа, являются явно надуманными и несостоятельными", - решил суд.
Суд посчитал, что справедливым может являться только наказание в виде пожизненного лишения свободы, которое в полной мере будет способствовать исправлению осужденного, восстановлению социальной справедливости и предупреждению совершения им новых преступлений.
По данным следствия, в апреле 2022 года Зарубин из-за частых семейных ссор решил убить своих супругу и детей, инсценировав преступление под бытовой взрыв газа. Как отмечается в приговоре, он заткнул вентиляционное отверстие детским одеялом, разгерметизировал газовую систему и, дождавшись, когда помещение заполнится газом, закрылся в туалете и щелкнул зажигалкой. Из-за мощного взрыва обрушился подъезд многоэтажного жилого дома и погибли шесть человек, в том числе супруга и двое детей осужденного. Также причинены тяжкие травмы еще четверым жителям. Собственникам квартир причинен значительный материальный ущерб.
В СК РФ отмечали, что Зарубин на всех этапах следствия выдвигал различные версии произошедшего, которые проверялись следователем и опровергались, поскольку не находили своего подтверждения. Собранные доказательства и заключения порядка 40 экспертиз легли в основу обвинения и приговора – в ноябре 2024 года Зарубина осудили пожизненно.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Саратовская область выделила деньги на выплаты после взрыва газа
5 августа, 10:03
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ступино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала