В Стамбуле проходят протестные акции - РИА Новости, 09.09.2025
13:37 09.09.2025 (обновлено: 14:50 09.09.2025)
В Стамбуле проходят протестные акции
СТАМБУЛ, 9 сен — РИА Новости. В Стамбуле проходят протесты, но акции проводятся в основном в непопулярных среди туристов районах, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в мегаполисе.&quot;По имеющимся сведениям, протестные акции в Стамбуле, связанные с внутриполитическими событиями в Турции, проходят по большей части в стороне от районов, массово посещаемых туристами&quot;, — сообщили дипломаты.Дипломаты напомнили, что из-за протестов турецкие власти ввели некоторые ограничительные меры, в частности в шести районах города (включая Бейоглу, где расположено генконсульство) до 11 сентября запрещено проведение массовых публичных мероприятий.Второго сентября 45-й суд Стамбула признал недействительными результаты конгресса стамбульского отделения CHP, проведенного осенью 2023 года. Его главу Озгюра Челика и других руководителей отстранили от должности. Партия вывела из своих рядов Гюрселя Текина, назначенного временным управляющим.В ночь на понедельник у здания стамбульского филиала партии возникли стычки между оппозиционерами и полицией. Затем они возобновились днем, когда Текин прибыл к офису и смог в него войти с помощью полиции, применившей слезоточивый газ.Кроме того, в августе арестовали префекта центрального района Стамбула Бейоглу Инана Гюнея, он стал девятым арестованным главой района мегаполиса — против них возбудили дела по обвинениям в коррупции, взяточничестве и совершении других преступлений.Власти Стамбула ввели запрет до 11 сентября на митинги и демонстрации в шести районах города, в том числе центральных. Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил о начатом расследовании беспорядков и "провокационных" постов в соцсетях.
СТАМБУЛ, 9 сен — РИА Новости. В Стамбуле проходят протесты, но акции проводятся в основном в непопулярных среди туристов районах, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в мегаполисе.
"По имеющимся сведениям, протестные акции в Стамбуле, связанные с внутриполитическими событиями в Турции, проходят по большей части в стороне от районов, массово посещаемых туристами", — сообщили дипломаты.

Дипломаты напомнили, что из-за протестов турецкие власти ввели некоторые ограничительные меры, в частности в шести районах города (включая Бейоглу, где расположено генконсульство) до 11 сентября запрещено проведение массовых публичных мероприятий.
Второго сентября 45-й суд Стамбула признал недействительными результаты конгресса стамбульского отделения CHP, проведенного осенью 2023 года. Его главу Озгюра Челика и других руководителей отстранили от должности. Партия вывела из своих рядов Гюрселя Текина, назначенного временным управляющим.
В ночь на понедельник у здания стамбульского филиала партии возникли стычки между оппозиционерами и полицией. Затем они возобновились днем, когда Текин прибыл к офису и смог в него войти с помощью полиции, применившей слезоточивый газ.
Кроме того, в августе арестовали префекта центрального района Стамбула Бейоглу Инана Гюнея, он стал девятым арестованным главой района мегаполиса — против них возбудили дела по обвинениям в коррупции, взяточничестве и совершении других преступлений.
Власти Стамбула ввели запрет до 11 сентября на митинги и демонстрации в шести районах города, в том числе центральных. Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил о начатом расследовании беспорядков и "провокационных" постов в соцсетях.
