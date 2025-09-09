В Стамбуле проходят протестные акции

https://ria.ru/20250909/stambul-2040658622.html

СТАМБУЛ, 9 сен — РИА Новости. В Стамбуле проходят протесты, но акции проводятся в основном в непопулярных среди туристов районах, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в мегаполисе."По имеющимся сведениям, протестные акции в Стамбуле, связанные с внутриполитическими событиями в Турции, проходят по большей части в стороне от районов, массово посещаемых туристами", — сообщили дипломаты.Дипломаты напомнили, что из-за протестов турецкие власти ввели некоторые ограничительные меры, в частности в шести районах города (включая Бейоглу, где расположено генконсульство) до 11 сентября запрещено проведение массовых публичных мероприятий.Второго сентября 45-й суд Стамбула признал недействительными результаты конгресса стамбульского отделения CHP, проведенного осенью 2023 года. Его главу Озгюра Челика и других руководителей отстранили от должности. Партия вывела из своих рядов Гюрселя Текина, назначенного временным управляющим.В ночь на понедельник у здания стамбульского филиала партии возникли стычки между оппозиционерами и полицией. Затем они возобновились днем, когда Текин прибыл к офису и смог в него войти с помощью полиции, применившей слезоточивый газ.Кроме того, в августе арестовали префекта центрального района Стамбула Бейоглу Инана Гюнея, он стал девятым арестованным главой района мегаполиса — против них возбудили дела по обвинениям в коррупции, взяточничестве и совершении других преступлений.Власти Стамбула ввели запрет до 11 сентября на митинги и демонстрации в шести районах города, в том числе центральных. Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил о начатом расследовании беспорядков и "провокационных" постов в соцсетях.

