США проинформировали Катар об атаке Израиля лишь после нападения

ДОХА, 9 сен - РИА Новости. США проинформировали Катар о нападении Израиля только после того, как это случилось, заявил на пресс-конференции во вторник вечером премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. Он прокомментировал слова представителя Белого дома, будто США заранее уведомили Катар о готовившихся ударах Израиля по его территории. "США проинформировали Катар о нападении Израиля спустя десять минут после того, как произошли удары", - сказал премьер. Он заверил, что "Катар не располагал информацией о предстоящей атаке Израиля".

