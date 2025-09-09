Рейтинг@Mail.ru
США проинформировали Катар об атаке Израиля лишь после нападения
23:38 09.09.2025
США проинформировали Катар об атаке Израиля лишь после нападения
в мире
катар
израиль
сша
ДОХА, 9 сен - РИА Новости. США проинформировали Катар о нападении Израиля только после того, как это случилось, заявил на пресс-конференции во вторник вечером премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. Он прокомментировал слова представителя Белого дома, будто США заранее уведомили Катар о готовившихся ударах Израиля по его территории. "США проинформировали Катар о нападении Израиля спустя десять минут после того, как произошли удары", - сказал премьер. Он заверил, что "Катар не располагал информацией о предстоящей атаке Израиля".
в мире, катар, израиль, сша
В мире, Катар, Израиль, США
США проинформировали Катар об атаке Израиля лишь после нападения

Аль Тани: США проинформировали Катар о нападении Израиля спустя десять минут

ДОХА, 9 сен - РИА Новости. США проинформировали Катар о нападении Израиля только после того, как это случилось, заявил на пресс-конференции во вторник вечером премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. Он прокомментировал слова представителя Белого дома, будто США заранее уведомили Катар о готовившихся ударах Израиля по его территории.
"США проинформировали Катар о нападении Израиля спустя десять минут после того, как произошли удары", - сказал премьер.
Он заверил, что "Катар не располагал информацией о предстоящей атаке Израиля".
Трамп заявил, что решение об ударе по Катару принимал Нетаньяху
Трамп заявил, что решение об ударе по Катару принимал Нетаньяху
