https://ria.ru/20250909/ssha-2040805776.html
США проинформировали Катар об атаке Израиля лишь после нападения
США проинформировали Катар об атаке Израиля лишь после нападения - РИА Новости, 09.09.2025
США проинформировали Катар об атаке Израиля лишь после нападения
США проинформировали Катар о нападении Израиля только после того, как это случилось, заявил на пресс-конференции во вторник вечером премьер-министр, глава МИД... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T23:38:00+03:00
2025-09-09T23:38:00+03:00
2025-09-09T23:38:00+03:00
в мире
катар
израиль
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713549_0:364:878:858_1920x0_80_0_0_33923094359b70e403d0349598627d2c.jpg
ДОХА, 9 сен - РИА Новости. США проинформировали Катар о нападении Израиля только после того, как это случилось, заявил на пресс-конференции во вторник вечером премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. Он прокомментировал слова представителя Белого дома, будто США заранее уведомили Катар о готовившихся ударах Израиля по его территории. "США проинформировали Катар о нападении Израиля спустя десять минут после того, как произошли удары", - сказал премьер. Он заверил, что "Катар не располагал информацией о предстоящей атаке Израиля".
https://ria.ru/20250909/tramp-2040804983.html
катар
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713549_0:282:878:941_1920x0_80_0_0_285485ad201d1e170e499e213d6e3c33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, израиль, сша
В мире, Катар, Израиль, США
США проинформировали Катар об атаке Израиля лишь после нападения
Аль Тани: США проинформировали Катар о нападении Израиля спустя десять минут