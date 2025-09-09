https://ria.ru/20250909/ssha-2040693945.html

"Открывают путь России". На Украине запаниковали из-за нового решения США

"Открывают путь России". На Украине запаниковали из-за нового решения США - РИА Новости, 09.09.2025

"Открывают путь России". На Украине запаниковали из-за нового решения США

Измененная стратегия национальной обороны США, которую скоро представят миру, предусматривает сокращение финансирования военных программ ЕС, сообщило украинское РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T15:22:00+03:00

2025-09-09T15:22:00+03:00

2025-09-09T15:26:00+03:00

сша

новая стратегия нацбезопасности сша

пентагон

евросоюз

европа

литва

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103037/91/1030379116_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_5d6d464e3f6cbd291905938aa220cfb1.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Измененная стратегия национальной обороны США, которую скоро представят миру, предусматривает сокращение финансирования военных программ ЕС, сообщило украинское издание "Обозреватель"."Пентагон уже уведомил европейских чиновников об остановке помощи. Такое решение бьет по ключевым "получателям" помощи – Литве, Эстонии и Латвии. Сообщается, что сокращение финансирования пока не повлияет на размещение американских войск, однако большинство экспертов уверены, что это лишь вопрос времени", - отмечается в статье.При этом авторы утверждают, что даже сообщения об этих изменениях уже успели нанести Европе и всему миру в целом "политический вред". Он, как подчеркивается в статье, заключается в том, что в новых оборонных планах США, по сути, игнорируются угрозы, якобы исходящие от Китая и России.На прошлой неделе издание Financial Times сообщило со ссылкой на источники, что США сократят часть финансирования безопасности европейских стран, граничащих с Россией. При этом Пентагон уже проинформировал европейских дипломатов о прекращении финансирования тренировок и вооружения военных в восточноевропейских странах.Уточняется, что это решение не затронуло закупки истребителей, кораблей и танков. По словам собеседников издания, страны ЕС были поражены решением США и пытаются прояснить детали.

https://ria.ru/20250904/ssha-2039772177.html

https://ria.ru/20250819/garantii-2036246823.html

сша

европа

литва

россия

китай

эстония

латвия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, новая стратегия нацбезопасности сша, пентагон, евросоюз, европа, литва, в мире, россия, китай, эстония, латвия, украина