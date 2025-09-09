Рейтинг@Mail.ru
"Открывают путь России". На Украине запаниковали из-за нового решения США - РИА Новости, 09.09.2025
15:22 09.09.2025 (обновлено: 15:26 09.09.2025)
"Открывают путь России". На Украине запаниковали из-за нового решения США
Измененная стратегия национальной обороны США, которую скоро представят миру, предусматривает сокращение финансирования военных программ ЕС, сообщило украинское РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Измененная стратегия национальной обороны США, которую скоро представят миру, предусматривает сокращение финансирования военных программ ЕС, сообщило украинское издание "Обозреватель"."Пентагон уже уведомил европейских чиновников об остановке помощи. Такое решение бьет по ключевым "получателям" помощи – Литве, Эстонии и Латвии. Сообщается, что сокращение финансирования пока не повлияет на размещение американских войск, однако большинство экспертов уверены, что это лишь вопрос времени", - отмечается в статье.При этом авторы утверждают, что даже сообщения об этих изменениях уже успели нанести Европе и всему миру в целом "политический вред". Он, как подчеркивается в статье, заключается в том, что в новых оборонных планах США, по сути, игнорируются угрозы, якобы исходящие от Китая и России.На прошлой неделе издание Financial Times сообщило со ссылкой на источники, что США сократят часть финансирования безопасности европейских стран, граничащих с Россией. При этом Пентагон уже проинформировал европейских дипломатов о прекращении финансирования тренировок и вооружения военных в восточноевропейских странах.Уточняется, что это решение не затронуло закупки истребителей, кораблей и танков. По словам собеседников издания, страны ЕС были поражены решением США и пытаются прояснить детали.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки
