В США заявили о планах исключить из бюджета военную помощь Украине

ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила о намерении исключить из проекта американского оборонного бюджета на 2026 финансовый год затраты на внешнюю военную помощь, включая предусмотренные 600 миллионов долларов на Украину. "Итак, моя первая поправка будет об исключении из акта о финансировании на национальную оборону 600 миллионов долларов на Украину", - сообщила она в видеообращении, опубликованном в социальной сети Х. По оценке Грин, американские налогоплательщики уже направили на поддержку конфликта на Украине свыше 175 миллиардов долларов. "На мой взгляд, этого достаточно… мы не можем позволить себе финансировать иностранные войны", - добавила конгрессвуман. Грин также сообщила, что обнаружила поправку в проект бюджета Пентагона от одного из законодателей о выделении Украине еще 100 миллионов долларов и по этой причине будет добиваться исключения всего финансирования Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров ранее сделал заявление, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.

