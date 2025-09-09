Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 9 сентября: ВСУ потеряли до 1485 военных и 3 танка - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:59 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/spetsoperatsiya-2040795917.html
Спецоперация, 9 сентября: ВСУ потеряли до 1485 военных и 3 танка
Спецоперация, 9 сентября: ВСУ потеряли до 1485 военных и 3 танка - РИА Новости, 09.09.2025
Спецоперация, 9 сентября: ВСУ потеряли до 1485 военных и 3 танка
Украинские войска потеряли за сутки до 1485 военнослужащих и три танка, мужчина погиб при атаке беспилотника в Сочи, ПВО сбила ночью 31 БПЛА над территорией... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T21:59:00+03:00
2025-09-09T21:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
краснодарский край
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
курская аэс
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004147465_0:0:2926:1647_1920x0_80_0_0_25d0c293c52fc29ad0b1d66977b6e87d.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 1485 военнослужащих и три танка, мужчина погиб при атаке беспилотника в Сочи, ПВО сбила ночью 31 БПЛА над территорией России. ВСУ потеряли до 1485 военных и 3 танка за сутки Украинские войска за сутки потеряли до 1485 военнослужащих, три танка следует из сводки Минобороны России. ВС РФ нанесли поражение складам боеприпасов, пунктам управления и местам запусков БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 140 районах. Кроме того, уничтожены пусковая установка и кабина управления зенитного ракетного комплекса "С-300" ВСУ. Средства ПВО сбили пять крылатых ракет, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 230 беспилотников. Мужчина погиб после атаки БПЛА в Сочи Мужчина погиб при атаке БПЛА в Адлерском районе Сочи, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого находился мужчина. Как отметил губернатор, всего, по предварительной информации, повреждены шесть частных домов: фасады, крыши, окна и заборы. На месте работают экстренные и специальные службы. Кроме того, Кондратьев поручил главе Сочи Андрею Прошунину оказать всю необходимую помощь семье погибшего. Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что семье погибшего выплатят 500 тысяч рублей из средств благотворительного фонда. Глава города-курорта также сообщил, что в результате атаки БПЛА был поврежден мемориал летчику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Троепольскому. ПВО сбила ночью 31 украинский БПЛА над Россией Средства ПВО уничтожили и перехватили в течение прошедшей ночи 15 беспилотников над Черным морем, семь – над Белгородской областью, по одному – над Тамбовской и Воронежской областями, три – над Курской, по два – над Крымом и Краснодарским краем. С 13.30 до 14.45 мск средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотников над Черным морем. Удар возмездия по генштабу ВСУ в 2024 г ликвидировал 9 человек Беспилотники "Герань" ударом возмездия по генштабу ВСУ в ответ на атаку на Российский университет спецназа в 2024 году ликвидировали девять человек, еще 17 получили ранения, сообщил в интервью РИА Новости глава Чечни Рамзан Кадыров. В конце октября 2024 года Кадыров сообщал, что рано утром крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе загорелась после атаки БПЛА, жертв и пострадавших не было. На следующий день он сообщил о двух ударах "Геранями" по центру управления беспилотных систем генштаба ВСУ в Киеве, откуда, по его словам, проводилось управление беспилотником, который атаковал Гудермес. Причастные к теракту на аэродроме и минированию опор ЛЭП на АЭС получили до 28 лет Приговор вынесен четырем гражданам Украины, причастным к теракту на аэродроме в Калужской области, минированию опор ЛЭП Смоленской и Курской АЭС, они получили до 28 лет колонии, сообщили в ФСБ. Как уточнили в спецслужбе, 30 августа 2023 года диверсанты были блокированы в Навлинском районе Брянской области, в ходе боестолкновения трое из них были ликвидированы, четверо задержаны. Также правоохранителями было изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, приборы ночного видения, тепловизоры и средства связи. Кроме того, правоохранители определили ролевое участие задержанных в совершенных преступлениях и получили данные о местах прохождения спецподготовки в полевых лагерях на территории Украины под руководством инструкторов из Великобритании.
https://ria.ru/20250909/ukraina-2040642288.html
https://ria.ru/20250909/muzhchina-2040632701.html
https://ria.ru/20250909/kadyrov-2040742208.html
https://ria.ru/20250909/pushilin-2040736345.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004147465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_b1eb6354cd8e7a2ea6439e1043f140e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, краснодарский край, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, курская аэс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Краснодарский край, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Курская АЭС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вениамин Кондратьев

Спецоперация, 9 сентября: ВСУ потеряли до 1485 военных и 3 танка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ возле подбитого танка
Военнослужащие ВС РФ возле подбитого танка - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ возле подбитого танка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 1485 военнослужащих и три танка, мужчина погиб при атаке беспилотника в Сочи, ПВО сбила ночью 31 БПЛА над территорией России.

ВСУ потеряли до 1485 военных и 3 танка за сутки

Украинские войска за сутки потеряли до 1485 военнослужащих, три танка следует из сводки Минобороны России. ВС РФ нанесли поражение складам боеприпасов, пунктам управления и местам запусков БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 140 районах. Кроме того, уничтожены пусковая установка и кабина управления зенитного ракетного комплекса "С-300" ВСУ. Средства ПВО сбили пять крылатых ракет, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 230 беспилотников.
Могилы погибших украинских военных в Николаевской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
На Украине увеличили сроки выплаты компенсаций при гибели военнослужащих
Вчера, 12:22

Мужчина погиб после атаки БПЛА в Сочи

Мужчина погиб при атаке БПЛА в Адлерском районе Сочи, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого находился мужчина. Как отметил губернатор, всего, по предварительной информации, повреждены шесть частных домов: фасады, крыши, окна и заборы. На месте работают экстренные и специальные службы.
Кроме того, Кондратьев поручил главе Сочи Андрею Прошунину оказать всю необходимую помощь семье погибшего. Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что семье погибшего выплатят 500 тысяч рублей из средств благотворительного фонда.
Глава города-курорта также сообщил, что в результате атаки БПЛА был поврежден мемориал летчику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Троепольскому.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Умер мужчина, пострадавший при атаке ВСУ на Белгородскую область 17 августа
Вчера, 11:46

ПВО сбила ночью 31 украинский БПЛА над Россией

Средства ПВО уничтожили и перехватили в течение прошедшей ночи 15 беспилотников над Черным морем, семь – над Белгородской областью, по одному – над Тамбовской и Воронежской областями, три – над Курской, по два – над Крымом и Краснодарским краем. С 13.30 до 14.45 мск средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотников над Черным морем.

Удар возмездия по генштабу ВСУ в 2024 г ликвидировал 9 человек

Беспилотники "Герань" ударом возмездия по генштабу ВСУ в ответ на атаку на Российский университет спецназа в 2024 году ликвидировали девять человек, еще 17 получили ранения, сообщил в интервью РИА Новости глава Чечни Рамзан Кадыров.
В конце октября 2024 года Кадыров сообщал, что рано утром крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе загорелась после атаки БПЛА, жертв и пострадавших не было. На следующий день он сообщил о двух ударах "Геранями" по центру управления беспилотных систем генштаба ВСУ в Киеве, откуда, по его словам, проводилось управление беспилотником, который атаковал Гудермес.
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Кадыров рассказал об уничтожении боевиков ВСУ на Харьковском направлении
Вчера, 17:25

Причастные к теракту на аэродроме и минированию опор ЛЭП на АЭС получили до 28 лет

Приговор вынесен четырем гражданам Украины, причастным к теракту на аэродроме в Калужской области, минированию опор ЛЭП Смоленской и Курской АЭС, они получили до 28 лет колонии, сообщили в ФСБ. Как уточнили в спецслужбе, 30 августа 2023 года диверсанты были блокированы в Навлинском районе Брянской области, в ходе боестолкновения трое из них были ликвидированы, четверо задержаны. Также правоохранителями было изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, приборы ночного видения, тепловизоры и средства связи.
Кроме того, правоохранители определили ролевое участие задержанных в совершенных преступлениях и получили данные о местах прохождения спецподготовки в полевых лагерях на территории Украины под руководством инструкторов из Великобритании.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Пушилин рассказал, как ВСУ отвлекают внимание от провалов на фронте
Вчера, 17:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКраснодарский крайРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныКурская АЭСФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала