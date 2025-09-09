https://ria.ru/20250909/spetsoperatsiya-2040795917.html

Спецоперация, 9 сентября: ВСУ потеряли до 1485 военных и 3 танка

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 1485 военнослужащих и три танка, мужчина погиб при атаке беспилотника в Сочи, ПВО сбила ночью 31 БПЛА над территорией России. ВСУ потеряли до 1485 военных и 3 танка за сутки Украинские войска за сутки потеряли до 1485 военнослужащих, три танка следует из сводки Минобороны России. ВС РФ нанесли поражение складам боеприпасов, пунктам управления и местам запусков БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 140 районах. Кроме того, уничтожены пусковая установка и кабина управления зенитного ракетного комплекса "С-300" ВСУ. Средства ПВО сбили пять крылатых ракет, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 230 беспилотников. Мужчина погиб после атаки БПЛА в Сочи Мужчина погиб при атаке БПЛА в Адлерском районе Сочи, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого находился мужчина. Как отметил губернатор, всего, по предварительной информации, повреждены шесть частных домов: фасады, крыши, окна и заборы. На месте работают экстренные и специальные службы. Кроме того, Кондратьев поручил главе Сочи Андрею Прошунину оказать всю необходимую помощь семье погибшего. Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что семье погибшего выплатят 500 тысяч рублей из средств благотворительного фонда. Глава города-курорта также сообщил, что в результате атаки БПЛА был поврежден мемориал летчику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Троепольскому. ПВО сбила ночью 31 украинский БПЛА над Россией Средства ПВО уничтожили и перехватили в течение прошедшей ночи 15 беспилотников над Черным морем, семь – над Белгородской областью, по одному – над Тамбовской и Воронежской областями, три – над Курской, по два – над Крымом и Краснодарским краем. С 13.30 до 14.45 мск средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотников над Черным морем. Удар возмездия по генштабу ВСУ в 2024 г ликвидировал 9 человек Беспилотники "Герань" ударом возмездия по генштабу ВСУ в ответ на атаку на Российский университет спецназа в 2024 году ликвидировали девять человек, еще 17 получили ранения, сообщил в интервью РИА Новости глава Чечни Рамзан Кадыров. В конце октября 2024 года Кадыров сообщал, что рано утром крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе загорелась после атаки БПЛА, жертв и пострадавших не было. На следующий день он сообщил о двух ударах "Геранями" по центру управления беспилотных систем генштаба ВСУ в Киеве, откуда, по его словам, проводилось управление беспилотником, который атаковал Гудермес. Причастные к теракту на аэродроме и минированию опор ЛЭП на АЭС получили до 28 лет Приговор вынесен четырем гражданам Украины, причастным к теракту на аэродроме в Калужской области, минированию опор ЛЭП Смоленской и Курской АЭС, они получили до 28 лет колонии, сообщили в ФСБ. Как уточнили в спецслужбе, 30 августа 2023 года диверсанты были блокированы в Навлинском районе Брянской области, в ходе боестолкновения трое из них были ликвидированы, четверо задержаны. Также правоохранителями было изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, приборы ночного видения, тепловизоры и средства связи. Кроме того, правоохранители определили ролевое участие задержанных в совершенных преступлениях и получили данные о местах прохождения спецподготовки в полевых лагерях на территории Украины под руководством инструкторов из Великобритании.

