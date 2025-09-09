Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли в Сумской области при контратаках до 70 процентов военных
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:10 09.09.2025
ВСУ потеряли в Сумской области при контратаках до 70 процентов военных
ВСУ потеряли до 70 процентов военных, брошенных в контратаки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ВСУ потеряли до 70 процентов военных, брошенных в контратаки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, противник предпринял две неудачные попытки в районе Алексеевки и четыре — возле Андреевки."Комплексным огневым воздействием уничтожено до 70 процентов личного состава, принимавшего участие в атаках", — сказал он.Российские военные уничтожили самоходные артиллерийские установки "Богдана" и "Гвоздика" и две американские бронемашины HMMWV.Зона безопасности в Сумской областиКак подчеркивал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, создание зоны безопасности идет успешно, в Сумской области под контроль группировки "Север" перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов.Президент Владимир Путин отмечал, что Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до двенадцати километров.По его словам, у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
ВСУ потеряли в Сумской области при контратаках до 70 процентов военных

ВСУ потеряли в Сумской области при контрактах до 70% военных и технику

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ВСУ потеряли до 70 процентов военных, брошенных в контратаки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, противник предпринял две неудачные попытки в районе Алексеевки и четыре — возле Андреевки.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Колумбийские наемники атаковали десант ВСУ в Сумской области
4 сентября, 06:37
"Комплексным огневым воздействием уничтожено до 70 процентов личного состава, принимавшего участие в атаках", — сказал он.
Российские военные уничтожили самоходные артиллерийские установки "Богдана" и "Гвоздика" и две американские бронемашины HMMWV.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
ВСУ попали в окружение в районе села Садки в Сумской области
2 сентября, 07:44

Зона безопасности в Сумской области

Как подчеркивал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, создание зоны безопасности идет успешно, в Сумской области под контроль группировки "Север" перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов.
Президент Владимир Путин отмечал, что Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до двенадцати километров.
По его словам, у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
