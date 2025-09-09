https://ria.ru/20250909/spetsoperatsiya-2040588032.html

ВСУ потеряли в Сумской области при контратаках до 70 процентов военных

ВСУ потеряли в Сумской области при контратаках до 70 процентов военных

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ВСУ потеряли до 70 процентов военных, брошенных в контратаки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, противник предпринял две неудачные попытки в районе Алексеевки и четыре — возле Андреевки."Комплексным огневым воздействием уничтожено до 70 процентов личного состава, принимавшего участие в атаках", — сказал он.Российские военные уничтожили самоходные артиллерийские установки "Богдана" и "Гвоздика" и две американские бронемашины HMMWV.Зона безопасности в Сумской областиКак подчеркивал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, создание зоны безопасности идет успешно, в Сумской области под контроль группировки "Север" перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов.Президент Владимир Путин отмечал, что Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до двенадцати километров.По его словам, у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.

