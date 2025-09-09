Рейтинг@Mail.ru
В 57-й бригаде ВСУ остался один боеспособный батальон - РИА Новости, 09.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:52 09.09.2025
В 57-й бригаде ВСУ остался один боеспособный батальон
В 57-й бригаде ВСУ на харьковском направлении остался лишь один боеспособный батальон, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В 57-й бригаде ВСУ на харьковском направлении остался лишь один боеспособный батальон, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Фактически у 57-й отдельной мотопехотной бригады боеспособным остался только один батальон - 42-й, доукомплектованный военнослужащими 9-го отдельного стрелкового батальона", - сказал собеседник агентства. По его словам, остальные подразделения практически утратили боеспособность, однако командование ВСУ не выводит их на восполнение из-за отсутствия вариантов замены.
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В 57-й бригаде ВСУ на харьковском направлении остался лишь один боеспособный батальон, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Фактически у 57-й отдельной мотопехотной бригады боеспособным остался только один батальон - 42-й, доукомплектованный военнослужащими 9-го отдельного стрелкового батальона", - сказал собеседник агентства.
По его словам, остальные подразделения практически утратили боеспособность, однако командование ВСУ не выводит их на восполнение из-за отсутствия вариантов замены.
