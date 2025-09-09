https://ria.ru/20250909/spetsoperatsiya-2040586518.html
В 57-й бригаде ВСУ остался один боеспособный батальон
В 57-й бригаде ВСУ остался один боеспособный батальон - РИА Новости, 09.09.2025
В 57-й бригаде ВСУ остался один боеспособный батальон
В 57-й бригаде ВСУ на харьковском направлении остался лишь один боеспособный батальон, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В 57-й бригаде ВСУ на харьковском направлении остался лишь один боеспособный батальон, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Фактически у 57-й отдельной мотопехотной бригады боеспособным остался только один батальон - 42-й, доукомплектованный военнослужащими 9-го отдельного стрелкового батальона", - сказал собеседник агентства. По его словам, остальные подразделения практически утратили боеспособность, однако командование ВСУ не выводит их на восполнение из-за отсутствия вариантов замены.
В 57-й бригаде ВСУ остался один боеспособный батальон
В 57-й бригаде ВСУ на Харьковском направлении остался один боеспособный батальон