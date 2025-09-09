https://ria.ru/20250909/spetsoperatsiya-2040586518.html

В 57-й бригаде ВСУ остался один боеспособный батальон

В 57-й бригаде ВСУ остался один боеспособный батальон - РИА Новости, 09.09.2025

В 57-й бригаде ВСУ остался один боеспособный батальон

В 57-й бригаде ВСУ на харьковском направлении остался лишь один боеспособный батальон, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T07:52:00+03:00

2025-09-09T07:52:00+03:00

2025-09-09T07:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_0:144:3385:2048_1920x0_80_0_0_0686ddf61a6f3ad6a3359f57fabfa986.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В 57-й бригаде ВСУ на харьковском направлении остался лишь один боеспособный батальон, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Фактически у 57-й отдельной мотопехотной бригады боеспособным остался только один батальон - 42-й, доукомплектованный военнослужащими 9-го отдельного стрелкового батальона", - сказал собеседник агентства. По его словам, остальные подразделения практически утратили боеспособность, однако командование ВСУ не выводит их на восполнение из-за отсутствия вариантов замены.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, в мире