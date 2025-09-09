https://ria.ru/20250909/spetsoperatsiya-2040580918.html
ВСУ бросили на задание неподготовленных солдат в ДНР
ВСУ бросили на задание неподготовленных солдат в ДНР - РИА Новости, 09.09.2025
ВСУ бросили на задание неподготовленных солдат в ДНР
Командование ВСУ бросило на задание неподготовленных мобилизованных солдат в ДНР, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Алексей Банников.
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Командование ВСУ бросило на задание неподготовленных мобилизованных солдат в ДНР, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Алексей Банников. "Нам сказали, что мы будем откатываться назад, в тыл. И мы отъехали из Новомихайловки назад в другое село. Тоже там частный дом и там остановились. Пробыли там неделю или две примерно. И меня отправили первый раз на первое задание. Страх, конечно, неизвестность - что, куда, как. Нам толком никто ничего не говорил. Ни задачу не поставили, ни куда мы едем не сказали. Как слепых котят (бросили – ред.)", - сказал Банников. Впоследствии он был взят в плен российскими военнослужащими. "В последний раз, "спалили" нашу точку, и мы попали в посадку к русским воинам, и я сдался", - пояснил он.
донецкая народная республика
ВСУ бросили на задание неподготовленных солдат в ДНР
ВСУ бросили на задание неподготовленных солдат и не поставили задачу
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Командование ВСУ бросило на задание неподготовленных мобилизованных солдат в ДНР, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Алексей Банников.
"Нам сказали, что мы будем откатываться назад, в тыл. И мы отъехали из Новомихайловки назад в другое село. Тоже там частный дом и там остановились. Пробыли там неделю или две примерно. И меня отправили первый раз на первое задание. Страх, конечно, неизвестность - что, куда, как. Нам толком никто ничего не говорил. Ни задачу не поставили, ни куда мы едем не сказали. Как слепых котят (бросили – ред.)", - сказал Банников.
Впоследствии он был взят в плен российскими военнослужащими.
"В последний раз, "спалили" нашу точку, и мы попали в посадку к русским воинам, и я сдался", - пояснил он.