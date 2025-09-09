ВСУ бросили на задание неподготовленных солдат в ДНР

https://ria.ru/20250909/spetsoperatsiya-2040580918.html

Командование ВСУ бросило на задание неподготовленных мобилизованных солдат в ДНР, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Алексей Банников. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T06:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Командование ВСУ бросило на задание неподготовленных мобилизованных солдат в ДНР, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Алексей Банников. "Нам сказали, что мы будем откатываться назад, в тыл. И мы отъехали из Новомихайловки назад в другое село. Тоже там частный дом и там остановились. Пробыли там неделю или две примерно. И меня отправили первый раз на первое задание. Страх, конечно, неизвестность - что, куда, как. Нам толком никто ничего не говорил. Ни задачу не поставили, ни куда мы едем не сказали. Как слепых котят (бросили – ред.)", - сказал Банников. Впоследствии он был взят в плен российскими военнослужащими. "В последний раз, "спалили" нашу точку, и мы попали в посадку к русским воинам, и я сдался", - пояснил он.

донецкая народная республика

2025

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире