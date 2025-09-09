Рейтинг@Mail.ru
Российский боец показал листовку, позволяющую ВСУ сдаться в плен - РИА Новости, 09.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
01:30 09.09.2025
Российский боец показал листовку, позволяющую ВСУ сдаться в плен
Боец 56-го отдельного батальона спецназа 51-й гвардейской армии Южного военного округа Евгений продемонстрировал РИА Новости листовку, которая позволяет военным
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Боец 56-го отдельного батальона спецназа 51-й гвардейской армии Южного военного округа Евгений продемонстрировал РИА Новости листовку, которая позволяет военным ВСУ сдаться в плен и сохранить жизнь. По его словам, украинские военные, получившие такие листовки, сдаются при первой возможности. "Увидев такую листовку, морально подавленный солдат понимает, что он умрет – если не сегодня, то завтра, или послезавтра – обязательно. Он понимает, что просто так он, может, и не выйдет – его убьют. А ему жить хочется. А когда сбросили листовку, то для человека это не бумажка, это надежда, что его не убьют", - сказал боец. "Сдаются благодаря этим листовкам, так как они являются пропуском. На обратной стороне пропуск и инструкция, как правильно это делать. Наши ребята дают такую возможность, чтобы противник сдался. Можно и уничтожить, но мы же воины света и поэтому даем возможность выйти и сдаться", - добавил Евгений. По его словам, листовки сбрасываются с помощью беспилотных летательных аппаратов.
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российский боец показал листовку, позволяющую ВСУ сдаться в плен

Боец ВС России показал листовку, позволяющую ВСУ сдаться и сохранить жизнь

ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Боец 56-го отдельного батальона спецназа 51-й гвардейской армии Южного военного округа Евгений продемонстрировал РИА Новости листовку, которая позволяет военным ВСУ сдаться в плен и сохранить жизнь.
По его словам, украинские военные, получившие такие листовки, сдаются при первой возможности.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Боец ВСУ, получив агитационную листовку, перешел на сторону России
26 июля 2024, 05:04
"Увидев такую листовку, морально подавленный солдат понимает, что он умрет – если не сегодня, то завтра, или послезавтра – обязательно. Он понимает, что просто так он, может, и не выйдет – его убьют. А ему жить хочется. А когда сбросили листовку, то для человека это не бумажка, это надежда, что его не убьют", - сказал боец.
"Сдаются благодаря этим листовкам, так как они являются пропуском. На обратной стороне пропуск и инструкция, как правильно это делать. Наши ребята дают такую возможность, чтобы противник сдался. Можно и уничтожить, но мы же воины света и поэтому даем возможность выйти и сдаться", - добавил Евгений.
По его словам, листовки сбрасываются с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Специальная военная операция на Украине
 
 
