Российский боец показал листовку, позволяющую ВСУ сдаться в плен

2025-09-09T01:30:00+03:00
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Боец 56-го отдельного батальона спецназа 51-й гвардейской армии Южного военного округа Евгений продемонстрировал РИА Новости листовку, которая позволяет военным ВСУ сдаться в плен и сохранить жизнь. По его словам, украинские военные, получившие такие листовки, сдаются при первой возможности. "Увидев такую листовку, морально подавленный солдат понимает, что он умрет – если не сегодня, то завтра, или послезавтра – обязательно. Он понимает, что просто так он, может, и не выйдет – его убьют. А ему жить хочется. А когда сбросили листовку, то для человека это не бумажка, это надежда, что его не убьют", - сказал боец. "Сдаются благодаря этим листовкам, так как они являются пропуском. На обратной стороне пропуск и инструкция, как правильно это делать. Наши ребята дают такую возможность, чтобы противник сдался. Можно и уничтожить, но мы же воины света и поэтому даем возможность выйти и сдаться", - добавил Евгений. По его словам, листовки сбрасываются с помощью беспилотных летательных аппаратов.
