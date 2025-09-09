Рейтинг@Mail.ru
Спасатели эвакуировали женщину с судна в Охотском море - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/spasateli-2040676013.html
Спасатели эвакуировали женщину с судна в Охотском море
Спасатели эвакуировали женщину с судна в Охотском море - РИА Новости, 09.09.2025
Спасатели эвакуировали женщину с судна в Охотском море
Магаданские спасатели с вертолета десантировались на палубу рыболовного траулера в Охотском море и эвакуировали больную женщину, сообщило ГУМЧС России по... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T14:23:00+03:00
2025-09-09T14:23:00+03:00
происшествия
охотское море
россия
магадан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732513218_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_acc90731c314e3884eca0b3c8f90d5dc.jpg
МАГАДАН, 9 сен - РИА Новости. Магаданские спасатели с вертолета десантировались на палубу рыболовного траулера в Охотском море и эвакуировали больную женщину, сообщило ГУМЧС России по региону. "Поступило сообщение, что одной из работниц рыболовного траулера в Охотском море потребовалась экстренная госпитализация. Корабль находился в 380 километрах от Магадана. На вертолете Ми-8 МЧС России к месту вылетели спасатели и врачи. Специалисты десантировались на палубу, подняли пострадавшую на борт вертолета и доставили в больницу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250908/kitay-2040438500.html
охотское море
россия
магадан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732513218_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b05e3c853a4457d04cb39b34fa17c239.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, охотское море, россия, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Охотское море, Россия, Магадан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели эвакуировали женщину с судна в Охотском море

Спасатели эвакуировали больную женщину с рыболовного траулера в Охотском море

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВертолет МЧС РФ
Вертолет МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вертолет МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАГАДАН, 9 сен - РИА Новости. Магаданские спасатели с вертолета десантировались на палубу рыболовного траулера в Охотском море и эвакуировали больную женщину, сообщило ГУМЧС России по региону.
"Поступило сообщение, что одной из работниц рыболовного траулера в Охотском море потребовалась экстренная госпитализация. Корабль находился в 380 километрах от Магадана. На вертолете Ми-8 МЧС России к месту вылетели спасатели и врачи. Специалисты десантировались на палубу, подняли пострадавшую на борт вертолета и доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Ухань - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
На юге Китая эвакуировали более 41 тысячи человек из-за тайфуна "Тапа"
8 сентября, 14:32
 
ПроисшествияОхотское мореРоссияМагаданМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала