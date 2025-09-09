https://ria.ru/20250909/spasateli-2040676013.html

Спасатели эвакуировали женщину с судна в Охотском море

Спасатели эвакуировали женщину с судна в Охотском море - РИА Новости, 09.09.2025

Спасатели эвакуировали женщину с судна в Охотском море

Магаданские спасатели с вертолета десантировались на палубу рыболовного траулера в Охотском море и эвакуировали больную женщину, сообщило ГУМЧС России по... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T14:23:00+03:00

2025-09-09T14:23:00+03:00

2025-09-09T14:23:00+03:00

происшествия

охотское море

россия

магадан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732513218_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_acc90731c314e3884eca0b3c8f90d5dc.jpg

МАГАДАН, 9 сен - РИА Новости. Магаданские спасатели с вертолета десантировались на палубу рыболовного траулера в Охотском море и эвакуировали больную женщину, сообщило ГУМЧС России по региону. "Поступило сообщение, что одной из работниц рыболовного траулера в Охотском море потребовалась экстренная госпитализация. Корабль находился в 380 километрах от Магадана. На вертолете Ми-8 МЧС России к месту вылетели спасатели и врачи. Специалисты десантировались на палубу, подняли пострадавшую на борт вертолета и доставили в больницу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250908/kitay-2040438500.html

охотское море

россия

магадан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, охотское море, россия, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)