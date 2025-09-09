https://ria.ru/20250909/spasateli-2040676013.html
Спасатели эвакуировали женщину с судна в Охотском море
Спасатели эвакуировали женщину с судна в Охотском море - РИА Новости, 09.09.2025
Спасатели эвакуировали женщину с судна в Охотском море
Магаданские спасатели с вертолета десантировались на палубу рыболовного траулера в Охотском море и эвакуировали больную женщину, сообщило ГУМЧС России по...
МАГАДАН, 9 сен - РИА Новости. Магаданские спасатели с вертолета десантировались на палубу рыболовного траулера в Охотском море и эвакуировали больную женщину, сообщило ГУМЧС России по региону. "Поступило сообщение, что одной из работниц рыболовного траулера в Охотском море потребовалась экстренная госпитализация. Корабль находился в 380 километрах от Магадана. На вертолете Ми-8 МЧС России к месту вылетели спасатели и врачи. Специалисты десантировались на палубу, подняли пострадавшую на борт вертолета и доставили в больницу", - говорится в сообщении.
