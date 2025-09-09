https://ria.ru/20250909/sochi-2040711854.html

В Сочи полицейские и волонтеры нашли пропавшую девушку

СОЧИ, 9 сен - РИА Новости. Полиция Сочи и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" разыскали пропавшую 19-летнюю девушку, она здорова и уже связалась с родственниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинской полиции. Ранее в средствах массовой информации и социальных сетях появилась информация о пропавшей 19-летней туристке, якобы последний раз она была замечена камерами перед тем, как сесть в такси около сочинского аэропорта. "Сотрудники полиции УВД по городу Сочи вместе с волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт" Краснодарского края установили местонахождение 19-летней девушки. С ней все в порядке, она здорова и уже связалась с семьей", - говорится в сообщении. Полицейские Адлерского района Сочи проводили розыскные мероприятия, чтобы найти пропавшую на курорте девушку. Поисковый отряд "Лиза Алерт" Краснодарского края также объявлял о ее поиске в понедельник. По их данным, с 3 сентября не было информации о её местонахождении.

