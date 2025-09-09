Рейтинг@Mail.ru
В Сочи полицейские и волонтеры нашли пропавшую девушку - РИА Новости, 09.09.2025
16:15 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/sochi-2040711854.html
В Сочи полицейские и волонтеры нашли пропавшую девушку
СОЧИ, 9 сен - РИА Новости. Полиция Сочи и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" разыскали пропавшую 19-летнюю девушку, она здорова и уже связалась с родственниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинской полиции. Ранее в средствах массовой информации и социальных сетях появилась информация о пропавшей 19-летней туристке, якобы последний раз она была замечена камерами перед тем, как сесть в такси около сочинского аэропорта. "Сотрудники полиции УВД по городу Сочи вместе с волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт" Краснодарского края установили местонахождение 19-летней девушки. С ней все в порядке, она здорова и уже связалась с семьей", - говорится в сообщении. Полицейские Адлерского района Сочи проводили розыскные мероприятия, чтобы найти пропавшую на курорте девушку. Поисковый отряд "Лиза Алерт" Краснодарского края также объявлял о ее поиске в понедельник. По их данным, с 3 сентября не было информации о её местонахождении.
происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкНашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Архивное фото
СОЧИ, 9 сен - РИА Новости. Полиция Сочи и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" разыскали пропавшую 19-летнюю девушку, она здорова и уже связалась с родственниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинской полиции.
Ранее в средствах массовой информации и социальных сетях появилась информация о пропавшей 19-летней туристке, якобы последний раз она была замечена камерами перед тем, как сесть в такси около сочинского аэропорта.
"Сотрудники полиции УВД по городу Сочи вместе с волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт" Краснодарского края установили местонахождение 19-летней девушки. С ней все в порядке, она здорова и уже связалась с семьей", - говорится в сообщении.
Полицейские Адлерского района Сочи проводили розыскные мероприятия, чтобы найти пропавшую на курорте девушку. Поисковый отряд "Лиза Алерт" Краснодарского края также объявлял о ее поиске в понедельник. По их данным, с 3 сентября не было информации о её местонахождении.
Пропавшего в горах у Сочи туриста нашли живым
