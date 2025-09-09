https://ria.ru/20250909/sochi-2040711854.html
В Сочи полицейские и волонтеры нашли пропавшую девушку
В Сочи полицейские и волонтеры нашли пропавшую девушку - РИА Новости, 09.09.2025
В Сочи полицейские и волонтеры нашли пропавшую девушку
Полиция Сочи и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" разыскали пропавшую 19-летнюю девушку, она здорова и уже связалась с родственниками, сообщили РИА... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T16:15:00+03:00
2025-09-09T16:15:00+03:00
2025-09-09T16:15:00+03:00
происшествия
сочи
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993115573_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_37f25284b54756a4a65eb5e23a014b6f.jpg
СОЧИ, 9 сен - РИА Новости. Полиция Сочи и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" разыскали пропавшую 19-летнюю девушку, она здорова и уже связалась с родственниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинской полиции. Ранее в средствах массовой информации и социальных сетях появилась информация о пропавшей 19-летней туристке, якобы последний раз она была замечена камерами перед тем, как сесть в такси около сочинского аэропорта. "Сотрудники полиции УВД по городу Сочи вместе с волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт" Краснодарского края установили местонахождение 19-летней девушки. С ней все в порядке, она здорова и уже связалась с семьей", - говорится в сообщении. Полицейские Адлерского района Сочи проводили розыскные мероприятия, чтобы найти пропавшую на курорте девушку. Поисковый отряд "Лиза Алерт" Краснодарского края также объявлял о ее поиске в понедельник. По их данным, с 3 сентября не было информации о её местонахождении.
https://ria.ru/20250906/turist-2040180715.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993115573_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_c5a1c528956d20e69394b4af8a3aa413.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
В Сочи полицейские и волонтеры нашли пропавшую девушку
В Сочи полицейские и волонтеры "Лизы Алерт" нашли пропавшую 19-летнюю девушку
СОЧИ, 9 сен - РИА Новости. Полиция Сочи и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" разыскали пропавшую 19-летнюю девушку, она здорова и уже связалась с родственниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинской полиции.
Ранее в средствах массовой информации и социальных сетях появилась информация о пропавшей 19-летней туристке, якобы последний раз она была замечена камерами перед тем, как сесть в такси около сочинского аэропорта.
"Сотрудники полиции УВД по городу Сочи
вместе с волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт" Краснодарского края
установили местонахождение 19-летней девушки. С ней все в порядке, она здорова и уже связалась с семьей", - говорится в сообщении.
Полицейские Адлерского района Сочи проводили розыскные мероприятия, чтобы найти пропавшую на курорте девушку. Поисковый отряд "Лиза Алерт" Краснодарского края также объявлял о ее поиске в понедельник. По их данным, с 3 сентября не было информации о её местонахождении.