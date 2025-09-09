https://ria.ru/20250909/sochi-2040591771.html

В Сочи начались поиски пропавшей на курорте девушки

В Сочи начались поиски пропавшей на курорте девушки

СОЧИ, 9 сен - РИА Новости. Полицейские Адлерского района Сочи проводят розыскные мероприятия, чтобы установить местонахождение пропавшей девушки на курорте, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Ранее в средствах массовой информации и социальных сетях появилась информация о пропавшей 19-летней туристке, якобы последний раз она была замечена камерами перед тем, как сесть в такси около сочинского аэропорта. "Отделом полиции (Адлерского района) УВД по городу Сочи в настоящее время проводятся розыскные мероприятия", - говорится в сообщении. Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Краснодарского края также объявил о поиске девушки в понедельник. По их данным её местонахождение неизвестно с 3 сентября.

