В Сочи начались поиски пропавшей на курорте девушки
08:49 09.09.2025 (обновлено: 10:15 09.09.2025)
В Сочи начались поиски пропавшей на курорте девушки
В Сочи начались поиски пропавшей на курорте девушки
СОЧИ, 9 сен - РИА Новости. Полицейские Адлерского района Сочи проводят розыскные мероприятия, чтобы установить местонахождение пропавшей девушки на курорте, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Ранее в средствах массовой информации и социальных сетях появилась информация о пропавшей 19-летней туристке, якобы последний раз она была замечена камерами перед тем, как сесть в такси около сочинского аэропорта. "Отделом полиции (Адлерского района) УВД по городу Сочи в настоящее время проводятся розыскные мероприятия", - говорится в сообщении. Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Краснодарского края также объявил о поиске девушки в понедельник. По их данным её местонахождение неизвестно с 3 сентября.
В Сочи начались поиски пропавшей на курорте девушки

Полиция в Сочи начала поиски пропавшей на курорте 19-летней девушки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
СОЧИ, 9 сен - РИА Новости. Полицейские Адлерского района Сочи проводят розыскные мероприятия, чтобы установить местонахождение пропавшей девушки на курорте, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Ранее в средствах массовой информации и социальных сетях появилась информация о пропавшей 19-летней туристке, якобы последний раз она была замечена камерами перед тем, как сесть в такси около сочинского аэропорта.
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Краснодарского краяРозыск 19-летней девушки, которая пропала в Сочи
Розыск 19-летней девушки, которая пропала в Сочи
"Отделом полиции (Адлерского района) УВД по городу Сочи в настоящее время проводятся розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.
Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Краснодарского края также объявил о поиске девушки в понедельник. По их данным её местонахождение неизвестно с 3 сентября.
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
В горах КБР нашли тело пропавшего туриста из Белоруссии
7 сентября, 11:42
 
