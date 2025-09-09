В Сочи при атаке БПЛА погиб мужчина

https://ria.ru/20250909/sochi-2040575796.html

Мужчина погиб при атаке БПЛА в Адлерском районе Сочи, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Мужчина погиб при атаке БПЛА в Адлерском районе Сочи, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Из Адлерского района Сочи пришла трагическая информация. В результате попытки киевского режима атаковать гражданские объекты погиб мужчина. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого он находился", — написал он.Как отметил губернатор, всего, по предварительной информации, повреждены шесть частных домов: фасады, крыши, окна и заборы. На месте работают экстренные и специальные службы.Кроме того, Кондратьев поручил главе Сочи Андрею Прошунину оказать всю необходимую помощь семье погибшего. Также, по словам главы региона, администрация города окажет содействие в восстановлении поврежденного имущества.Прошунин, в свою очередь, сообщил, что угроз для жителей города сейчас нет."Сейчас угроз для жителей, гостей и инфраструктуры нет, все системы города продолжают работать штатно, аэропорт принимает и отправляет рейсы. Прошу сочинцев и гостей курорта сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", — написал он в Telegram-канале.

