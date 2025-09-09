https://ria.ru/20250909/sochi-2040574115.html
В Сочи отменили угрозу атаки беспилотников
В Сочи отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 09.09.2025
В Сочи отменили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА отменена на территории Сочи, сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена на территории Сочи, сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 2.49 мск, она длилась около часа. "Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет", - написал Прошунин.
