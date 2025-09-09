https://ria.ru/20250909/sochi-2040568502.html

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко.

