В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко.
