Премьер Непала созвал совещание правительства на фоне беспорядков

Премьер Непала созвал совещание правительства на фоне беспорядков

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Непала Шарма Оли созвал внеочередное совещание правительства для поиска выхода из кризиса на фоне продолжающихся в стране антиправительственных протестов, его слова приводит газета Times of India."Я нахожусь в диалоге с соответствующими сторонами, чтобы оценить ситуацию и найти конструктивное решение. Для этого я также созвал совещание с участием всех партий сегодня в 18 часов (15.15 по мск - ред.). Я смиренно прошу всех братьев и сестер сохранять спокойствие в этой непростой ситуации", - заявил глава правительства.Ранее журнал India Today со ссылкой на близкие Оли источники сообщал, что премьер Непала готовится к отъезду в Дубай для медицинского лечения, в качестве исполняющего обязанности он назначил своего заместителя.Во вторник непальские СМИ писали, что оппозиционные партии Непала на фоне массовых протестов призвали Шарму Оли немедленно уйти в отставку. Позже протестующие подожгли частную резиденцию премьер-министра в городе Балкот, что последовало за аналогичными акциями против представителей власти.В конце минувшей недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под запрет попали среди прочего платформы Meta* , Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала (маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране.Массовые протесты, в которых участвует в основном молодежь и названные в СМИ "Революция поколения Z", начались в столице Непала в понедельник и распространились на ряд крупных городов страны. В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 пострадали.Гибель протестующих стала причиной отставки главы МВД Непала Рамеша Лекхака. Он подал заявление об отставке Оли на заседании кабинета министров в резиденции премьера в понедельник вечером.Также по итогам вспыхнувших протестов правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, а премьер-министр распорядился создать специальный следственный комитет, который в течение 15 дней представит анализ всех событий, приведших к беспорядкам, и рекомендации, чтобы не допустить новые протесты.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

