В приморской школе умер ребенок

Пятнадцатилетний школьник умер на уроке в Приморье, возбуждено уголовное дело, сообщило в своём Тelegram-канале СУСК России по региону. РИА Новости, 09.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Пятнадцатилетний школьник умер на уроке в Приморье, возбуждено уголовное дело, сообщило в своём Тelegram-канале СУСК России по региону.По данным ведомства, инцидент произошёл во вторник в приморском селе Чугуевка."На уроке в школе... наступила внезапная смерть 15-летнего школьника. По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что утром на уроке мальчику стало плохо, и он скоропостижно скончался. В настоящее время устанавливается причина смерти", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в прокуратуре Приморья, инцидент произошёл на уроке математики в девятом классе, расследование уголовного дела по факту произошедшего поставлено на контроль.В своём Тelegram-канале надзорное ведомство сообщило, что мальчик потерял сознание во время урока в средней школе №2, бригада скорой помощи, прибывшая на место, констатировала смерть несовершеннолетнего. Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

