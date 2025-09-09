Рейтинг@Mail.ru
15:44 09.09.2025 (обновлено: 17:15 09.09.2025)
В приморской школе умер ребенок
В приморской школе умер ребенок
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Пятнадцатилетний школьник умер на уроке в Приморье, возбуждено уголовное дело, сообщило в своём Тelegram-канале СУСК России по региону.По данным ведомства, инцидент произошёл во вторник в приморском селе Чугуевка."На уроке в школе... наступила внезапная смерть 15-летнего школьника. По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что утром на уроке мальчику стало плохо, и он скоропостижно скончался. В настоящее время устанавливается причина смерти", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в прокуратуре Приморья, инцидент произошёл на уроке математики в девятом классе, расследование уголовного дела по факту произошедшего поставлено на контроль.В своём Тelegram-канале надзорное ведомство сообщило, что мальчик потерял сознание во время урока в средней школе №2, бригада скорой помощи, прибывшая на место, констатировала смерть несовершеннолетнего. Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В приморской школе умер ребенок

© Фото : Следком Приморья/TelegramШкола в селе Чугуевка в Приморье
Школа в селе Чугуевка в Приморье - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Школа в селе Чугуевка в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Пятнадцатилетний школьник умер на уроке в Приморье, возбуждено уголовное дело, сообщило в своём Тelegram-канале СУСК России по региону.
По данным ведомства, инцидент произошёл во вторник в приморском селе Чугуевка.
"На уроке в школе... наступила внезапная смерть 15-летнего школьника. По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что утром на уроке мальчику стало плохо, и он скоропостижно скончался. В настоящее время устанавливается причина смерти", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре Приморья, инцидент произошёл на уроке математики в девятом классе, расследование уголовного дела по факту произошедшего поставлено на контроль.
В своём Тelegram-канале надзорное ведомство сообщило, что мальчик потерял сознание во время урока в средней школе №2, бригада скорой помощи, прибывшая на место, констатировала смерть несовершеннолетнего. Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
На месте убийства пятнадцатилетней девушки в петербургском апарт-отеле - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
МВД раскрыло подробности убийства несовершеннолетней в отеле в Петербурге
8 сентября, 13:41
 
