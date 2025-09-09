https://ria.ru/20250909/sk-2040702336.html
В приморской школе умер ребенок
Пятнадцатилетний школьник умер на уроке в Приморье, возбуждено уголовное дело, сообщило в своём Тelegram-канале СУСК России по региону. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T15:44:00+03:00
2025-09-09T15:44:00+03:00
2025-09-09T17:15:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040703417_0:30:1280:750_1920x0_80_0_0_41487e3dadf30b53d586604e6c0ad426.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Пятнадцатилетний школьник умер на уроке в Приморье, возбуждено уголовное дело, сообщило в своём Тelegram-канале СУСК России по региону.По данным ведомства, инцидент произошёл во вторник в приморском селе Чугуевка."На уроке в школе... наступила внезапная смерть 15-летнего школьника. По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что утром на уроке мальчику стало плохо, и он скоропостижно скончался. В настоящее время устанавливается причина смерти", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в прокуратуре Приморья, инцидент произошёл на уроке математики в девятом классе, расследование уголовного дела по факту произошедшего поставлено на контроль.В своём Тelegram-канале надзорное ведомство сообщило, что мальчик потерял сознание во время урока в средней школе №2, бригада скорой помощи, прибывшая на место, констатировала смерть несовершеннолетнего. Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
россия
приморский край
