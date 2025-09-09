https://ria.ru/20250909/sk--2040672137.html

СК начал проверку после пожара в зоопарке с крокодилами в Ейске

СК начал проверку после пожара в зоопарке с крокодилами в Ейске - РИА Новости, 09.09.2025

СК начал проверку после пожара в зоопарке с крокодилами в Ейске

Следователи выясняют обстоятельства пожара в зоопарке с крокодилами в Ейске, начата доследственная проверка, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T14:12:00+03:00

2025-09-09T14:12:00+03:00

2025-09-09T14:12:00+03:00

краснодарский край

ейск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040668147_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e7b62f98d0f3c7173040ab459af1dddc.jpg

КРАСНОДАР, 9 сен – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства пожара в зоопарке с крокодилами в Ейске, начата доследственная проверка, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю. Утром в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю заявили журналистам, что 28 крокодилов и одна черепаха погибли в результате пожара в Ейском зоопарке "Крокодиловый каньон". Позднее в ведомстве сообщили, что эта информация не подтвердилась, животных на месте не обнаружено. "В Ейске следователи выясняют обстоятельства пожара на крокодиловой ферме… Ейским межрайонным следственным отделом СК России по Краснодарскому краю была организована доследственная проверка", - говорится в сообщении. Сейчас СК вместе с МЧС осматривают место происшествия и устанавливают точную причину пожара. Назначено проведение пожарно-технической экспертизы. "В ходе проверки также будет дана оценка на предмет соблюдения условий содержания животных и законности их нахождения в условиях дельфинария и крокодиловой фермы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в краевом управлении СК. По данным прокуратуры края, здание зоопарка площадью 150 квадратных метров полностью уничтожено пожаром. Прокуратура ведет проверку. Как сообщали РИА Новости в ведомстве, предварительной причиной пожара могло стать короткое замыкание. В сгоревшем здании по адресу Шмидта, 16/1 также находятся дельфинарий и контактный ("Трогательный") зоопарк.

https://ria.ru/20250909/pozhar-2040596537.html

https://ria.ru/20250907/pozhar--2040264953.html

краснодарский край

ейск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия пожара в зоопарке Ейска В Ейске произошла странная история: сегодня разошлась новость о том, что в местном зоопарке в результате пожара погибли 28 крокодилов – теперь в ГУМЧС по Кубани сообщили, что эта информация не подтвердилась. При этом данные о погибших животных ранее публиковало и само ведомство. Теперь же там заявляют, что погибших животных не обнаружено. "На данный момент времени, передают информацию, погибших животных не обнаружено… Сейчас, на данный момент, та информация не подтвердилась. Никто не погиб". Других существенных подробностей в ГУМЧС не приводят, дополнительной информации о том, что произошло с крокодилами и были ли они в зоопарке, пока нет. Видео публикует СУСК по региону. 2025-09-09T14:12 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, ейск, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия